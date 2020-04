Assessora de Gugu Liberato: ‘Mudou totalmente a história da TV brasileira’

O ano era 1983 e Gugu Liberato começava seus estudos na faculdade Cásper Líbero, em São Paulo. Durante os estudos, na mesma sala, conheceu Esther Rocha, que tempos depois, além de assessora de imprensa, tornou-se uma grande amiga do apresentador.



Mãe de Gugu Liberato: ‘Ele trazia alegria para nossas vidas’



Gugu morreu no dia 22 de novembro de 2019, de morte encefálica, após uma gravíssima queda em sua casa, em Orlando. E parece que isso arrancou o chão de muitas pessoas, incluindo Esther. Em uma entrevista ao jornalista Léo Dias, Esther Rocha – idealizadora, criadora e diretora de conteúdo do OFuxico – revelou seu sentimento desde que soube da queda do apresentador, além de relatar sobre a amizade entre ela, Gugu e sua família, o quanto o apresentador foi importante na vida da sua família e o quanto ele mudou a história da TV brasileira.



Filhas de Gugu emocionam com vídeo fofo em homenagem ao pai



O início da amizade



“Fiz faculdade na Cásper Líbero, [em São Paulo]. Gugu estudou na minha classe. Estou lá assistindo aula, de repente, todo mundo assim de tênis, na época a moda era alpargatas bordadas, e aí no meio da aula chega um rapaz de terno e gravata com cara de quem tomou banho há 15 minutos, porque o Gugu era um dos homens mais cheirosos que conheci.”



‘Esse ano a festa é no céu’, diz assistente de Gugu Liberato







Terno e gravata



“O Gugu, naquela época, começou a apresentar um programa do SBT, que foi o primeiro dele, a Sessão Premiada, por isso ia de terno para a faculdade.”



Filho de Gugu Liberato homenageia o pai em aniversário



O início no SBT



“Gugu começou com aquela história das cartinhas para o Silvio Santos. Mas, quando chegou para apresentar esse programa, ele já tinha sido produtor, assistente de produção, o Gugu fez de tudo. Enfim, estudamos juntos, não fomos os melhores amigos na faculdade, mas foi sempre uma convivência interessante. A primeira coisa que aprendi com o Gugu é como a gente, o ser humano, julga as pessoas sem saber o que está julgando, porque todos falavam dele, que era um mico, né? O cara chegava de terno e gravata em uma aula de jornalismo. E aí viramos amigos, acabou a faculdade, por alguns anos perdemos o contato. Segui uma área, sempre trabalhei em gravadoras, e estava na Continental. O presidente da gravadora em 1990, o Matheus Nazareth, falou: ‘Está a fim de trabalhar com uma cara que vai despontar?’. Ele estava com uma revista na mão. Ele abriu uma entrevista com o Gugu, quando tinha acabado de acontecer aquele episódio em que a Globo levou ele para lá.”



Hoje Gugu faria 61 anos, veja fotos exclusivas do seu acervo



O trabalho como assessora de imprensa



“Ele chegou à conclusão de que teria que ter alguém cuidando, porque o mundo queria falar com o Gugu e ele morria de timidez. E esse meu amigo falou: ‘Ele está querendo uma pessoa para fazer assessoria de imprensa’. Eu falei: ‘Mas espera aí, esse cara estudou comigo, Matheus’. E aí fui lá conversar com ele. No primeiro dia de conversa, depois de umas 2h, o Gugu falou uma coisa que durante esses 29 anos, só ouvi ele falar assim. O Gugu nunca falou: ‘eu fiz’, ‘eu quero’, ‘eu acertei’, ele sempre falou ‘nós’, ‘nós precisamos’.”



Memória Gugu: Família organiza acervo da trajetória do apresentador







A importância do amigo Gugu



“No dia em que ele sofreu o acidente, naqueles dias seguintes e quando ele morreu, foi quando percebi a importância do Gugu na vida da minha família. Tenho um filho de 37 anos, que é ariano também, que trabalha com produção musical, vinhetas para TV, graças a Deus um cara super bem-sucedido, que teve uma relação com o Gugu como o filho de uma funcionária. Meu filho até então nunca tinha ido, salvo exceção do avô, num velório. E meu filho passou a noite comigo e fez questão de abraçar a irmã do Gugu, ele falava assim: ‘Gente, preciso dar um abraço neles’. Acredito nessas coisas, acho que o Gugu foi um irmão mais velho. Sempre quis deixar bem claro que ele era mais velho que eu, e ele ficava bravo.’’



Facebook de Gugu Liberato vira página de memorial



A TV brasileira mudou com Gugu Liberato



“Considero que a grande virada do Gugu foi quando ele inseriu o jornalismo no entretenimento. Naquele momento a televisão nunca mais foi a mesma. Não, porque a gente não tinha noção do tamanho da história. Na verdade, isso aconteceu em paralelo com uma outra coisa que nunca vi creditarem o Gugu. A gente recebia o Ibope toda segunda. E ele foi o primeiro cara que começou a ver o minuto a minuto [da audiência]. Aí o que dava para fazer? Bom, o cara foi para cantar uma música, mas estava apavorando, vai cantar 19, 22, 23, 24, 25.”



Família de Gugu inicia projetos em memória do apresentador







Saída do SBT



“A saída do Gugu do SBT foi uma coisa tão tranquila, tão madura. Nunca esqueço, o Silvio Santos falou para ele: ‘É isso que estão te oferecendo?’. E ele falou: ‘É isso aqui’. E o Silvio falou: ‘Então vai, porque você merece e eu não tenho como te dar isso’”.



Vídeo: ‘Deixem o Gugu descansar em paz’, diz Ronnie Von



Mudança para a Record



“Ele sabia [que havia mudado a história da TV], mas ele não falava. Ele sempre me falou: ‘Se você corre atrás de algo para fazer melhor, para ser pioneiro em algo que ainda não está sendo feito, você tem concorrente.’’



Justiça valida testamento de Gugu Liberato em 2ª instância



Briga com Fausto Silva?



“Como pessoas físicas, zero. Quando Fausto falou do Gugu [no Domingão do Faustão], ele foi muito coerente. Quando o Gugu morreu, ele fez uma homenagem linda. Ele falou: ‘Eu nunca fui amigo íntimo dele’. Eles se encontraram em algumas viagens e sempre foi super agradável. Existia um respeito mútuo. Agora a briga não era Faustão e Gugu. Era Globo e SBT, era produção e produção. Tinha espionagem dos dois lados. ‘Ouvi dizer que vai ter isso, vamos atrás, quem sabe a gente consegue.’’



José Armando Vannucci rememora autógrafo dado para Gugu



Um comunicado dolorido



“Nós conseguimos confirmar por um amigo médico da família. ‘Quem é o médico de confiança que consegue chegar mais rápido em Orlando?’. Porque nós tínhamos ali uma mulher de 90 anos, uma senhora, uma família destruída, um hospital maravilhoso e uma postura americana de tratar o assunto. Enquanto aquele Doutor Guilherme não chegou lá e examinou, chegou para a família e falou: ‘Não tem jeito’, eu juro que nem o rascunho do comunicado eu consegui fazer.”



Raridade! Veja Gugu Liberato por um ângulo que você nunca viu



Falta de Silvio Santos no velório e cobertura do SBT



“Não sei se é verdade, mas uma coisa que machucou até a gente é que o próprio Silvio Santos e as filhas falaram que não queriam fazer daquilo um espetáculo, um show. E eu sei que, se falaram isso, foi com respeito.”



Silvio Santos liga para mãe de Gugu: ‘Estou muito triste’



A despedida de um grande amigo



“A última frase do Gugu para mim no WhatsApp foi: ‘Conta sempre comigo’. Entendeu? Então quando me falaram ‘caiu do telhado’, eu falei: ‘Cara, que ódio que tenho desse cara. O que ele foi fazer? Ô mania insuportável’”.



Tudo sobre a morte de Gugu Liberato



Assessora de Gugu Liberato abre o coração na web



Confira a entrevista na íntegra: