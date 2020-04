Assessoria? Reforço ouviu conselhos de ex-jogadores do Cruzeiro antes de acerto

Durante as primeiras semanas de março, o ​Cruzeiro fechou uma importante contratação para a sequência de sua temporada: Iván Angulo, ponta de 21 anos que pertence ao Palmeiras. Por conta da paralisação do calendário em virtude da pandemia de coronavírus, o atleta ainda não pôde ser apresentado pelo clube mineiro, que defenderá por ​empréstimo em 2020.

Mesmo sem apresentação oficial, o jogador já se ambienta à nova camisa e ao novo time, sobre o qual ouviu ótimas recomendações antes da negociação ser acertada. Em entrevista concedida ao canal oficial do Cruzeiro no YouTube, Angulo revelou ter escutado conselhos de Felipe Melo e Willian, ex-jogadores celestes, antes de rumar à Toca.

“Conversei bastante com o Willian, ele me falou bastante do Cruzeiro. O Felipe Melo também falou que jogou aqui, que é um time muito bom para jogar, para vestir essa camisa que é muito boa. Todos me falaram muito bem do Cruzeiro. Fiquei feliz com esses conselhos que me deram”, contou o jovem atacante.

Como destaca o ​UOL Esportes, a história de um compatriota que vestiu a camisa celeste inspira o colombiano a buscar seu espaço em Minas Gerais: “Vi vários vídeos do Aristizábal jogando no Cruzeiro. Ele fez uma história muito boa no Cruzeiro. Espero fazer muita história aí também, com muitos gols e conquistar muitos títulos, como ele fez também”, concluiu.

