Assim era o Internacional que derrotou o Barcelona e conquistou o mundo em 2006

​São 111 anos de uma história gigante. Neste sábado, 4 de abril, o ​Internacional celebra mais um aniversário, e nada mais justo, para homenagear o torcedor vermelho, do que relembrar a maior conquista colorada de todos os tempos. Por isso, o 90min escala novamente o time que, em 17 de dezembro de 2006, bateu o Barcelona por 1 a 0, em Yokohama (Japão), e conquistou o Mundial de Clubes.

Clemer (goleiro)

Se tornou um verdadeiro símbolo do Inter. Estava no clube desde 2002 e coroou uma temporada mágica sendo um dos grandes nomes daquela conquista.

Ceará (lateral-direito)

Anulou, simplesmente, Ronaldinho Gaúcho. Não é preciso dizer mais nada, concordam?

Índio (zagueiro)

O sangue derramado do nariz durante a partida simboliza a sua garra. É, para muitos colorados, o maior zagueiro de todos os tempos do clube.

Fabiano Eller (zagueiro)

Um zagueiro elegante. Com técnica no pé, também não tinha medo de dar chutão. Era completo.

Rubens Cardoso (lateral-esquerdo)

Não havia sido titular na semifinal, mas deu conta do recado sem medo de encarar o poderoso rival.

Edinho (volante)

Se não tinha muita técnica, a ele sobrava vontade. Um verdadeiro guardião do meio-campo vermelho.

Wellington Monteiro (volante)

Chegou devagar, como quem não quer nada, e conquistou seu espaço para formar uma dupla de marcadores para lá de eficiente.

Alex (meia)

Com muita técnica, sabia como poucos o que fazer com a bola no pé.

Fernandão (meia-atacante)

É “o cara”. Capitão, líder, talentoso. Enfim, se não esteve tão brilhante na final, cumpriu função tática importante no meio-campo. Iluminado, deu lugar, estafado, a quem marcaria o gol da glória. A saudade de Fernandão é eterna.

Iarley (atacante)

Sem dúvida alguma, o melhor jogador em campo naquela final. Virou símbolo para uma geração inteira de colorados.

Alexandre Pato (atacante)

O talento do jovem eclodia. Na semifinal, já havia deixado sua marca. Na decisão, se não foi tão bem, também ficou longe de estar apagado.

Entraram: Vargas (volante), Luiz Adriano (centroavante) e Adriano Gabiru (meia)

O primeiro entrou no lugar de Alex para dar mais sustentação ao meio-campo. E conseguiu; já o centroavante ocupou a vaga de Pato e participou do lance do gol de forma decisiva; o meia (foto), por sua vez, deixou de ser odiado para se tornar ídolo. Substituto de Fernandão, consumou a conquista com um gol inesquecível.