Assim seria a escalação ideal do Atlético-MG hoje com jogadores formados na base

​Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida. Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa ​nesta série: imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas. Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

Dono de uma das camisas mais tradicionais do nosso futebol, o ​Atlético-MG pode se orgulhar de ter formado grandes craques do passado como Reinaldo, Paulo Isidoro e Toninho Cerezo. Entre exemplos atuais, temos alguns nomes que fazem sucesso na Europa, e outros que já são ídolos vestindo camisas rivais. Montamos uma bela seleção de atletas produzidos na Cidade do Galo, com destaque especial para o sistema defensivo:

Diego Alves

Recentemente apontado como um dos maiores goleiros da história de LaLiga, Diego Alves é, hoje, ídolo da torcida do ​Flamengo. Terminou sua formação em 2004 e tornou-se profissional no ano seguinte, defendendo o clube mineiro até 2007, ano em que rumou à Espanha.

Marcos Rocha

Parte fundamental do elenco que emplacou a ‘era de ouro’ contemporânea do clube – ganhando os títulos da Libertadores (2013) e da Copa do Brasil (2014) -, o lateral-direito, que hoje defende o ​Palmeiras, também é cria do Alvinegro. É um dos melhores de sua posição no país, há anos.

Jemerson

Nascido na Bahia, o defensor chegou ainda bem jovem à base do Atlético, até ser lançado ao time profissional em 2010. Passou dos cem jogos com a camisa alvinegra e também fez parte do elenco campeão de ‘quase tudo’ entre 2013 e 2015. Hoje, veste a camisa do Mônaco (FRA).

Leandro Castán

O experiente zagueiro é ídolo atual da torcida do Vasco e teve bons anos vestindo a camisa do Corinthians, mas poucos se lembram que foi no Galo que ele ‘nasceu’ e surgiu para o futebol. É da mesma ‘geração’ do goleiro Diego Alves (2005-2007).

Leonan

Campeão mineiro pelo Galo em 2017, o lateral-esquerdo teve poucas aparições como jogador profissional com a camisa alvinegra. Hoje, aos 24 anos, integra o elenco do Avaí que disputará a Série B do Brasileirão em 2020.

Eduardo

Volante alto e de muita força, Eduardo terminou sua formação no Galo, clube pelo qual disputou as duas primeiras temporadas de sua carreira como profissional. Está desde 2018 na Europa, mais especificamente em Portugal, atuando por Belenenses e atualmente Sporting.

Marco Túlio

O talentoso meio-campista mal tinha ascendido aos profissionais do Galo quando recebeu sua primeira oferta para atuar no Velho Continente. Foi vendido ao Sporting em 2018, com apenas 20 anos de idade. Hoje, atua por um clube da segunda divisão belga.

Marquinhos

Novo xodó da torcida alvinegra, Marquinhos é, possivelmente, o jovem talento que mais gera expectativa nos bastidores do Galo atualmente. Apesar de ter subido ao time principal ainda em 2017, teve suas primeiras atuações de impacto somente no ano passado. Futuro promissor.

João Pedro

Natural de Ipatinga (MG), chegou à base do Galo aos 14 anos de idade. Tornou-se profissional em 2010, aos 18 anos, e fez boas partidas sob o comando de Luxemburgo. Acabou vendido ao futebol italiano naquele mesmo ano. Vive seu auge atualmente, no Cagliari, sendo o artilheiro do time na atual edição da Serie A Tim 2019/20.

Bernard

Ágil, veloz, habilidoso. Bernard apareceu como um ‘furacão’ no início da década passada e foi um dos amuletos do Galo campeão da ​Libertadores em 2013. Suas grandes atuações aliadas à juventude o colocaram no radar da Europa e fizeram dele a maior venda da história do Atlético. Passou bons anos no Shakhtar Donetsk e hoje atua no Everton, da Inglaterra.

Alerrandro

O centroavante desta nossa seleção é um jovem que, assim como Marquinhos, tem um futuro promissor pela frente. Profissional desde 2018, foi um dos artilheiros do Atlético na temporada passada. Acabou vendido ao Red Bull Bragantino no início de 2020, por €3 milhões.