Assim seria a escalação ideal do Botafogo hoje com jogadores formados na base

​ Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida. Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa nesta série : imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas. Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

Camisa tradicional e de muita história, o ​Botafogo vive um período complicado em relação às categorias de base. Apesar de ser o clube carioca com mais dificuldade de revelar e segurar seus jovens e promissores talentos, montamos essa boa escalação que você verá a seguir, com diversos jogadores que estão em atividade na Série A atualmente. Confira:

Renan

Em uma era dominada por Jefferson e agora comandada por Gatito, um goleiro criado na base alvinegra fatalmente teria dificuldades de ter sequência. Revelado em 2008, Renan pouco atuou profissionalmente pelo Glorioso, logo rumando ao Avaí. Hoje, defende o Ludogorets (BUL).

Gilberto

Revelado em 2011, o lateral-direito fez 50 partidas como jogador profissional alvinegro ao longo de cinco anos, sendo emprestado ao Internacional durante a temporada de 2014. Atualmente com 27 anos, é titular absoluto do arquirrival, Fluminense.

Igor Rabello

Trata-se de um dos maiores talentos recentes formados pela base alvinegra. Foi promovido ao time principal em 2016, sendo emprestado ao Náutico neste mesmo ano para ganhar rodagem. Retornou ao Glorioso mais maduro e ultrapassou os 100 jogos pelo clube, antes de ser vendido ao Atlético-MG, onde é titular atualmente.

Dória

Quando surgiu, o alto, forte e técnico zagueiro passava a impressão de que seria jogador nível Seleção Brasileira. Foi convocado algumas vezes, mas não ‘explodiu’. Revelado em 2012, ficou três anos no Glorioso até ser negociado ao Marseille. Hoje, pertence ao Santos Laguna (MEX).

Yuri

As laterais costumam ser desafiadoras para qualquer time brasileiro e para o Glorioso isso não muda. Yuri, profissional desde 2016, ainda busca sua primeira temporada ‘de impacto’ como atleta alvinegro. Não será em 2020, já que foi emprestado à Ponte Preta.

Gabriel

O volante, raçudo e incansável, deixou saudades no torcedor alvinegro quando se despediu do Fogão rumo ao Palmeiras. Hoje, defende a camisa do Corinthians. Atuou pelo Glorioso durante três temporadas, entre 2012 e 2014, somando mais de 120 partidas.

Matheus Fernandes

É a grande joia recente do Glorioso, não à toa despertou atenção de clubes europeus e foi contratado recentemente pelo todo poderoso Barcelona. A ponte, no entanto, foi realizada pelo Palmeiras, clube que o comprou junto ao Alvinegro em dezembro de 2018. Tem um baita futuro.

Jadson

Promovido ao time profissional do Botafogo em 2011, o segundo volante é da mesma ‘safra’ do zagueiro Dória. Disputou 47 partidas como atleta alvinegro até ser negociado à Udinese (ITA), em 2013. Seu clube atual é o Bahia, que o contratou no início de 2020.

Leandrinho

Após se destacar nas equipes Sub-15 e Sub-17 do Glorioso, o armador tornou-se profissional aos 19 anos, em 2016. Foi emprestado ao longo da temporada passada, fazendo bons jogos pelo Sport. Está de volta para disputar a temporada 2020 pelo clube carioca.

Vitinho

Veloz, habilidoso e insinuante, Vitinho rapidamente se tornou xodó da torcida alvinegra após ser promovido ao time principal, em 2011. Conquistou o Carioca de 2013 pelo clube e se despediu logo depois, na maior venda da história do clube (CSKA). Hoje, defende o rival Flamengo.

Sassá

Talentoso, mas sempre envolto de alguma polêmica, o centroavante viveu o melhor período de sua carreira justamente em General Severiano. Revelado em 2012, anotou 42 gols em 109 partidas pelo Glorioso. Foi contratado pelo Coritiba para a disputa da Série A de 2020.