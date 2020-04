Assim seria a escalação ideal do Grêmio hoje com jogadores formados na base

​ Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida. Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa nesta série: imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas. Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

O ​Grêmio, por exemplo, sempre se caracterizou por ser um clube formador de atletas, se utilizando de muitos talentos lapidados em suas categorias de base para montar equipes que obtiveram grandes títulos. Nomes de peso, com passagem por seleção brasileira e até mesmo Copa do Mundo, desfilam seu talento por gramados do planeta inteiro, e a pesquisa resultou em um time bastante forte. Vamos conferir?

Cássio

Quase sem jogar pelo time gaúcho, Cássio foi vendido para o PSV Eindhoven, da Holanda, em 2007. Pois da Europa ele voltou para brilhar no Corinthians, se tornar um dos maiores ídolos da história do clube e ser convocado para compor o grupo de goleiros do Brasil no último Mundial.

Felipe Mattioni

Promessa da lateral direita, não conseguiu levar adiante todo o futebol que se projetava para ele. Chegou a ser titular do Grêmio antes de se aventurar por Milan, Mallorca, Espanyol e Everton. Atualmente com 31 anos, defende o Novo Hamburgo.

Foto: João Vitor Goularte / Novo Hamburgo / Divulgação

Mário Fernandes

Trata-se de um grande talento, que poderia fazer história até mesmo com a camisa da seleção brasileira. Depois de um início de carreira problemático do ponto de vista pessoal, hoje é naturalizado russo e defende o país europeu. Atuou no Tricolor entre 2009 e 2012 antes de se transferir para o CSKA Moscou.

Léo

Nascido em Belo Horizonte, o zagueiro iniciou carreira no Tricolor em 2007 e, no ano seguinte, já chegou à seleção brasileira. Ficou em Porto Alegre até o final de 2009, quando se transferiu para o Palmeiras. Depois, foi para o Cruzeiro, onde está até hoje, para conquistar duas vezes o Campeonato Brasileiro e outras duas vezes a Copa do Brasil.

Marcelo Hermes

O lateral-esquerdo foi chamado pela primeira vez para o grupo principal do Grêmio por Luiz Felipe Scolari no final de 2014. Porém, logo ali na frente, perdeu a chance de mostrar serviço por, de olho em uma transferência para o Benfica, não permitir a renovação do contrato e ser afastado. Hoje, está encostado no Cruzeiro.

Lucas Leiva

Trata-se de um volante em nível de seleção brasileira, que surgiu em meio à conturbada disputa da Série B em 2005. Depois disso, evoluiu a ponto de ser referência no Liverpool, da Inglaterra, durante 10 anos. Atualmente, está na Lazio, da Itália. Deve, um dia, ainda retornar ao Tricolor para encerrar a carreira.

Walace

Esguio e, ao mesmo tempo, muito técnico. Volante moderno, o garoto começou a surgir no time principal em um Gre-Nal realizando em meados de 2014. Em seguida, evoluiu a ponto de se tornar peça fundamental no time campeão da Copa do Brasil de 2016. Depois, porém, pediu para deixar Porto Alegre rumo à Europa, onde não teve muito sucesso até hoje. Seu atual clube é a Udinese, da Itália.

Arthur

Surgir em plena Libertadores da América é bem complicado. Pois foi o que aconteceu com o hoje meio-campista do Barcelona. Como um raio, apareceu no time tricolor durante a campanha do tricampeonato continental, em 2017. E, dali em diante, foi impossível tirá-lo da equipe até sua despedida, em meados de 2018.

Luan

Até hoje, se contesta o fato de Tite não o ter levado para a Copa da Rússia, em 2018. Afinal, ele vinha de quatro temporadas seguidas atuando em alto nível, sendo referência de um Grêmio que deu a volta por cima e empilhou títulos. O Rei da América de 2017, atualmente, está no Corinthians. Mas ninguém esquece de sua participação no tricampeonato continental.

Douglas Costa

Integrante da seleção brasileira que disputou o Mundial de 2018, o atacante estreou no time profissional do Grêmio em 2008 já marcando gol. E, obviamente, mostrou que era diferente. Em 2010, começou sua incursão na Europa pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E, depois de passagem importante pelo Bayern de Munique, da Alemanha, atualmente defende a poderosa Juventus, da Itália. Ah…e empilha títulos. Espera-se um retorno para breve.

Everton