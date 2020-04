Assim seria a escalação ideal do Internacional hoje com jogadores formados na base

​Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida. Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa nesta série: imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas. Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

Campeão de tudo neste milênio e com muitos jovens protagonistas, o ​Internacional é um ótimo exemplo de que craque se faz em casa. São vários nomes de peso, inclusive alguns com sucesso mundial estrondoso, que elevam o selo da academia colorada. O resultado da pesquisa ficou esse timaço, como vocês podem ver abaixo:

Alisson

É nada menos que o melhor goleiro do mundo na atualidade. Defendeu o profissional do Internacional entre 2013 e 2016 antes de se transferir para a Roma. Por mérito próprio, conquistou o direito de ser titular da seleção brasileira na última Copa e garantiu uma ida ao Liverpool, clube pelo qual se sagrou campeão europeu.

William

O lateral-direito surgiu com muita força em 2015, sendo alçado ao time titular por conta das lesões de Léo e Cláudio Winck. Pois mostrou todo o seu potencial a ponto de interessar ao Wolfsburg, da Alemanha. É bem verdade que deixou o Beira-Rio meio que pela porta dos fundos quando a equipe caiu para a Série B, mas ninguém discute a sua qualidade.

Sidnei

Com passagens por diversas seleções de base, surgiu com muita força em meio ao grande momento do Inter, ou seja, logo em seguida ao título mundial de 2006. Porém, também nunca foi titular absoluto antes de ser repassado ao Benfica, em julho de 2008. Atualmente, defende o Real Bétis, da Espanha.

Juan Jesus

Integrante do elenco campeão da Libertadores de 2010, ganhou fama suficiente para chegar à Europa ao final de 2011. Primeiramente, defendeu a Inter de Milão. Agora, veste a camisa da Roma.

Iago

Subiu aos profissionais do Inter em 2017 e, mesmo em um momento turbulento do clube, aos poucos foi se firmando. Se tornou titular absoluto em 2018 e, no ano passado, bastante valorizado, foi vendido ao Augsburg, da Alemanha.

Rodrigo Dourado

O volante ainda está no Beira-Rio, mas sua longa ausência do time por lesão é um mistério. Mesmo assim, se conhece toda a sua capacidade de ser um grande protetor da defesa. Trata-se de um volante que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, em 2016.

Fred

O meio-campista, já aos 19 anos, estava presente no time principal do Inter. Isso era 2012 e, depois de ser bicampeão gaúcho, logo foi comprado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Hoje, é jogador do Manchester United, sem contar que fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.

Taison

Não vai demorar muito para ele voltar ao Beira-Rio. Peça fundamental na conquista da Libertadores da América de 2010, ele estreou entre os titulares dois anos antes, mostrando inclusive seu faro de artilheiro. Valorizado, deixou o Brasil rumo ao futebol da Ucrânia. Após passagem pelo Metalist, agora é uma das estrelas do Shakhtar.

Eduardo Sasha

Teve sua primeira chance no time principal do Inter com 18 anos. Isso era 2010, quando chegou a ser inscrito para o Mundial de Clubes. Antes de realmente ganhar destaque, passou uma temporada no Goiás para retornar ao Beira-Rio e marcar gols importantes. É fato, também, que ficou marcado mais pela “valsa dos 15 anos” do que por grandes títulos, mas hoje é destaque do Santos.

Alexandre Pato

Trata-se de um dos maiores talentos surgidos no Beira-Rio. Ainda garoto, se tornou titular nada menos que no Mundial de Clubes vencido pelo Colorado, em 2006 – e com direito a gol. Seu jogo era tão diferente que fez o Milan vir a Porto Alegre e pagar a multa de US$ 20 milhões para levá-lo à Europa. Depois, rodou por Corinthians, Chelsea, Villarreal e até no momento chinês. Hoje, defende o São Paulo, mas é fato que nunca chegou nem perto do que se esperava dele.

Luiz Adriano

É outro que brilhou no Mundial de Clubes de 2006, quando recém surgir para o futebol. Com gol na semifinal e participação na jogada que garantiu o título sobre o Barcelona, atualmente o centroavante é um dos destaques do Palmeiras. Neste meio tempo, atuou também por Shakhtar Donetsk, Milan e Spartak Moscou, sem contar a seleção brasileira.