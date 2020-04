Assim seria a escalação ideal do São Paulo hoje com jogadores formados na base

​Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida. Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa nesta série: imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas. Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

Tricampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, o ​São Paulo tem uma sala de troféus de dar inveja em qualquer torcedor adversário. Muitas dessas conquistas foram impulsionadas por ‘pratas da casa’ do clube paulista, que pode se orgulhar de ter, em Cotia, um dos centros de formação de excelência do nosso futebol. Montamos um XI ideal de crias tricolores de muito respeito, um dos mais fortes já levantados nesta série até o momento. Confira:

Lucas Perri

O goleiro de 22 anos integra o atual elenco tricolor e tem status de reserva imediato de Tiago Volpi. Constantemente convocado às seleções brasileiras de base, é um dos jovens da posição mais talentosos em atividade no Brasil.

Jean

Apesar de ter iniciado sua carreira como volante, Jean foi sendo gradualmente deslocado para a função de lateral-direito, posição que já se tornou ‘natural’ para ele. Foi revelado pelo Tricolor em 2005 e passou seis anos no Morumbi, disputando mais de 200 jogos. Está no Cruzeiro hoje.

Éder Militão

Vendido ao Porto por 7 milhões de euros em 2018, o então lateral-direito, que hoje atua como zagueiro, custou incríveis 50 milhões de euros aos cofres do Real. Valorização monstruosa em apenas uma temporada de Europa. Esse é o tamanho do talento do defensor de 22 anos.

Rodrigo Caio

Criado em Cotia e promovido ao time principal do São Paulo em 2011, o zagueiro viveu altos e baixos em sua trajetória no Morumbi. Desgastado, acabou negociado ao Flamengo no início de 2019. Hoje, aos 26 anos, é um dos melhores de sua posição no futebol brasileiro.

Fábio Santos

O experiente lateral-esquerdo já vestiu inúmeras camisas do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e atualmente Atlético-MG. O que poucos se lembram é que o início de sua carreira foi no Tricolor Paulista, lá em 2003. Fez 55 jogos com a camisa do Soberano.

Casemiro

Adorado pela torcida do Real Madrid e titular absoluto da Seleção Brasileira, Casemiro é uma das grandes revelações do Tricolor Paulista na última década. Aos 28 anos, já conquistou tudo e mais um pouco pelo gigante espanhol e é um dos melhores do mundo de sua posição.

Hernanes

O meio-campista pernambucano tem uma linda história vestindo a camisa do Soberano e segue escrevendo novos capítulos, afinal, integra o atual elenco tricolor. Promovido ao time principal em 2005, foi uma das referências da equipe paulista nos títulos brasileiros de 2007 e 2008.

Oscar

Apesar de muitos se lembrarem de Oscar com a camisa do Internacional, seu primeiro clube no futebol brasileiro foi o São Paulo, que o promoveu em 2008. Saiu do Morumbi pela ‘porta dos fundos’ no final de 2009, após uma disputa judicial. Atualmente, defende o Shanghai SIPG.

Lucas Moura

O veloz e habilidoso atacante se despediu do São Paulo ainda muito jovem, mas teve tempo de conquistar um título importante com a camisa tricolor, a Sul-Americana 2012. É a maior venda da história do clube paulista. Após anos no PSG, atualmente defende o Tottenham.

David Neres

Faz parte da safra recente de joias produzidas em Cotia e pouco conseguiu mostrar como atleta profissional são-paulino, já que foi negociado menos de um semestre depois de sua estreia no time principal tricolor. É um dos destaques atuais do Ajax e tem sido convocado por Tite.

Diego Tardelli

Fechamos esse XI ideal com o experiente Diego Tardelli, atacante de 34 anos que está em sua terceira passagem pelo Atlético-MG. Foi revelado pelo São Paulo em 2003, integrando o elenco que conquistou Libertadores e Mundial em 2005, além do Brasileiro de 2007.