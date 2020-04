Atacante ex-Real Madrid abre o jogo e crava: ‘Sou o maior talento desperdiçado’

Ao longo da história, assistimos diversos jogadores que poderiam ter sido gigantes, não fossem os casos de indisciplina e ​problemas extracampo. Pensando em Brasil, o primeiro nome que vem à mente é o de Adriano Imperador, uma máquina no auge, mas de declínio quase tão instantâneo quanto sua ascensão. Outro caso famoso é o italiano Antonio Cassano, de talento inquestionável, mas dono de uma personalidade explosiva que ‘matou’ sua carreira.

Em entrevista concedida ao jornal ‘Sky Sport Italia’, Cassano abriu o jogo e refletiu sobre os erros cometidos enquanto atuou profissionalmente: “Sou o maior talento desperdiçado dos últimos anos, porque eu realmente me joguei fora. Uma coisa é mudar, outra é não querer treinar, insultar a todos e iniciar discussões da manhã até a noite. Eu realmente cruzei a linha do aceitável em muitas oportunidades”, afirmou.

Quando apontamos os ​6 jogadores mais inusitados que já vestiram a camisa do Real Madrid, o nome de Cassano foi lembrado com um ‘asterisco’, justamente por seu talento que nunca se transformou em alto rendimento na capital espanhola. A passagem pelo gigante é lembrada com grande arrependimento pelo ex-centroavante:

“Meu maior arrependimento foi não ter aproveitado a oportunidade de jogar pelo maior clube da história aos 23 anos, com companheiros de time como Zinédine Zidane e Ronaldo. Joguei fora uma grande chance no Real Madrid. Eu estava efetivamente substituindo Figo e Michael Owen, então fui bom, mas causei um desastre após o outro. Capello chegou ao Real Madrid depois. Eu havia perdido 16kg nos treinos, marcado dois gols em três jogos e ele me colocou no banco. Eu perdi a cabeça, e quando você desrespeita Capello, ele te corta. Depois de tudo isso, ele ainda me deu outra chance. Ele fez muito por mim, mas eu fiz muito pouco por ele”, concluiu.

