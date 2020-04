Atacante mostra avanço em recuperação, mas vê futuro incerto no São Paulo

​Em meio à pandemia do novo coronavírus, Rojas, do ​São Paulo, segue trabalhando para retomar o condicionamento físico e se recuperar de lesões no joelho direito. O atacante tem apresentado bons resultados e deixado o departamento médico do clube satisfeito com a evolução no tratamento.

Segundo informações do ​GloboEsporte.com, o equatoriano foi reavaliado pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki, no CT da Barra Funda, na última segunda-feira (20), e mostrou ótimos avanços no processo de recuperação. O Tricolor acompanha o caso de perto e vê empenho no atleta.

Apesar do ‘sinal positivo’, Rojas ainda deve passar por novas avaliações antes de seguir para a próxima etapa do tratamento. Reavaliado, o atacante deve focar no ganho de massa muscular e em trabalhos para equilibrar a força das duas pernas. O Tricolor ressalva que ele ainda não está em ‘transição’.

Rojas chegou ao São Paulo em julho de 2018, mas se machucou três meses depois e desde então vive no departamento médico. Em meio a recuperação, o atacante se lesionou novamente, em agosto da temporada passada, e ampliou ainda mais o tempo longe dos gramados.

Aos 30 anos, o equatoriano tem o seu futuro incerto, considerando que ele tem contrato com o Tricolor Paulista até o meio da temporada (04 de julho) e ainda não há conversas para eventual renovação.

