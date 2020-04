Até R$ 10 mil: confira 17 mil VAGAS de emprego Home Office disponíveis em São Paulo

Estado de São Paulo tem diversas oportunidades de trabalho remoto em casa: confira!

O estado de São Paulo está com 17 mil vagas de emprego Home Office! Essas são boas oportunidades, em especial nestes tempos em que o recomendado é ficar em casa.

As vagas estão sendo publicadas pelo site Trabalha Brasil, anteriormente conhecido como Sine, portal de vagas do Sistema Nacional de Empregos. Confira algumas das vagas a seguir.

Vagas home office em São Paulo

As vagas home office disponíveis hoje (17/04/2020) são:

Analista programador;

Analista de recursos humanos;

Assistente administrativo;

Consultor imobiliário;

Coordenador de RH;

Desenvolvedor;

Desenvolvedor JAVA;

Representante comercial;

Vendedor externo;

Professor;

Psicopedagogo, entre outras.

Não foram divulgados os valores do salário para todas as vagas, mas dentre as que foram, os salários variam de R$ 1.201 a R$ 10 mil mensais, de acordo com o cargo. O contrato de trabalho pode ser pelo regime CLT ou para freelancer, através do contrato MEI.

Vale lembrar que existem diversos cargos disponíveis, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes e fique ligado no Notícias Concursos!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-sao-paulo-sp/home-office.

