Atenção fãs! Roberto Carlos confirma live para o Dia das Mães

Atenção, atenção fãs e apaixonados! Depois do sucesso da sua primeira live, Roberto Carlos tem nova data marcada para sua próxima apresentação online.



Pela primeira vez na história, vendo as mães longe dos filhos e netos, por conta da quarentena da COVID-19, o Rei vai dar um mega presente a elas, numa live especial no dia das mães!



Está tudo certinho e marcado para acontecer no dia 10 de maio, para unir toda a família para curtir música boa e cheia de amor.



Roberto Carlos adia cruzeiro Emoções por causa do coronavírus



“Representando todas as mães, Roberto vai cantar Lady Laura entre outros grandes sucessos que marcaram época e seguem encantando pessoas de todas as idades. Ele está ainda acertando os detalhes, definnindo como será a transmissão e o horário que vai começar”, revelou a assessoria do cantor a OFuxico.



Roberto e sua produção ainda O show acontecerá no canal do cantor no YouTube. Dê esse presentão para sua mãe!



Roberto Carlos cancela apresentações por conta do coronavírus



Estreando no dia do aniversário



No dia em que completou 79 anos, Roberto Carlos encheu os fãs de felicidade. Ele escolheu o domingo (19) para apresentar sua primeira live, a #FiqueemCasaeCanteComigo, direto da sua casa no Rio de Janeiro.



Na abertura, uma canção que parece uma prece dedicada ao amor: Como é Grande o Meu Amor Por Você.



Roberto Carlos confirma Live em dia de aniversário



“Eu escolhi esta canção pra começar a live, porque eu queria dizer que meu amor é grande por vocês”, comentou o Rei.



Em seguida, Roberto Carlos mostrou sua máscara de proteção, por conta da pandemia do coronavírus, ressaltando a importância do seu uso neste momento.



Músicas antigas ganham destaque por conta do isolamento social



“Esta máscara é uma defesa grande para o que tá acontecendo nesse momento. Que aliás nem gosto de falar o nome. Use. E fique em casa. Só tirei a minha agora, porque preciso cantar. E cantar de máscara não dá”, disse o Rei, que em seguida entoou a canção É Preciso Saber Viver.



Em poucos minutos, a live #FiqueemCasaeCanteComigo alcançou mais de 1 milhão de espectadores.



Roberto Carlos curte show de Tom Cavalcante em cruzeiro