Se nos decretos anteriores, as óticas em Alagoas ficaram fechadas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o governador Renan Filho (MDB) permitiu a abertura do setor durante a quarentena no novo documento publicado no Diário Oficial do Estado desta semana.

Renan Filho atendeu a uma recomendação da Sociedade Regional de Óptica e Optometria do Estado de Alagoas (CBOO/AL), já que as óticas se enquadram na mesma situação de essencialidade que outros estabelecimentos na área da saúde.

A decisão de abertura do setor foi publicada no mesmo documento em que o executivo estadual prorrogou para os dias 20 e 30 de abril a paralisação de alguns serviços devido à quarentena e isolamento social.

Serviços na área da saúde que irão abrir durante a quarentena em Alagoas:

1. Óticas

2. Estabelecimentos médicos

3. Odontológicos

4. Hospitalares

5. Laboratórios de análises clínicas

6. Farmacêuticos

7. Clínicas de fisioterapia e de vacinação

8. Psicólogos

9. Terapia ocupacional

10. Fonoaudiólogos

11. Serviços de emergência ou consulta com hora marcada

“O uso de óculos de grau é algo essencial e indispensável à vida humana: um estudante que tenha que usar cerca de três dioptrias de miopia e tenha quebrado ou perdido os óculos durante a quarentena, como ficaria a situação dele?”, expõe o presidente da Sociedade Regional de Óptica e Optometria de Alagoas, Rubério Alves.

“Um profissional da saúde que tenha dificuldade para leitura por causa da idade, como ficaria o rendimento dele para verificar validades, ler bulas ou até preencher formulários se os seus óculos estiverem quebrados e eles não tiverem as óticas para resolver tal problema? Agradecemos ao Governo do Estado por entender a importância do setor para a população e iremos cumprir todas as determinações de higiene sanitária como prevenção à pandemia”, acrescenta.

Além de Alagoas, estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e São Paulo autorizaram a abertura de óticas por serem consideradas serviços essenciais.

Para os atendimentos, o setor de ótica se comprometeu a adotar as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO) para o combate à disseminação do novo coronavírus. São elas:

1- Diminuição de 50% dos colaboradores no local de trabalho (as ópticas podem fazer um revezamento por turnos).

2- Limitar o número de clientes no local com a distância mínima de 2 metros entre eles. Será realizado prévio agendamento para evitar aglomerações.

3- Todos os funcionários farão uso dos equipamentos de proteção individual (EPI), e os estabelecimentos terão, em local visível, material para limpeza das mãos dos clientes e funcionários, tais como, álcool em gel, água e sabão.

4- Manter o salão de atendimento limpo e arejado.

Por Assessoria