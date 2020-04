Atendimento do INSS está concentrado no site e APP; saiba como usar

Durante esse período de quarentena, o instituto orienta que os procedimentos devem ser realizados pela internet, seja pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo (disponível para celulares e tablets Android, iOS e Windows). Também é possível ser atendido pelos canais de atendimento, como o telefone 135.

Através do Meu INSS é possível ser atendido de maneira satisfatória, resolvendo problemas sem sair de casa. É possível solicitar benefícios, serviços e realizar consultas. O segurado também pode acessar e acompanhar todas as informações da sua vida de trabalho, como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e períodos trabalhados.

Todos os cidadãos que recebem qualquer tipo de benefício do INSS podem acessar o Meu INSS. Incluindo os que recebem auxílio temporário, como salário maternidade. Pessoas que estão em processo de aposentadoria e ainda não se aposentaram também acessar.

Como acessar o Meu INSS?

Para acessar a plataforma é preciso se cadastrar e obter senha no próprio site. O Meu INSS está disponível por meio de computador ou celular.

Abaixo, confira o passo a passo para realizar o cadastro via computador, lembrando que o cadastro pelo aplicativo segue o mesmo princípio.

Primeiro passo– Acesse o site do site do Meu INSS e clique em “Entrar”, Segundo Passo– Clique na opção “login” e uma janela vai abrir. Nela, informe os detalhes para o login. Caso seja o primeiro acesso, clique em “criar conta”. Terceiro Passo– Se não tiver uma conta, agora deve criar uma. Para isso, indique seu CPF, nome completo, telefone celular para SMS e o e-mail. Logo após, selecione a caixa “Não sou um robô” e marque a caixinha ao lado de “Eu aceito os termos e condições”. Quarto Passo – Essa é a etapa de verificação de dados pessoais. O sistema vai indicar os dados que devem ser selecionados. No exemplo da imagem, foi solicitado o dia do nascimento, ano e nome da mãe. Selecione as opções que são correspondentes à sua reposta e prossiga. Quinto Passo – O sistema pode solicitar novos dados nessa etapa. Preencha corretamente. No exemplo da imagem, o sistema gera perguntas que devem se respondidas. A partir da validação das respostas, será confirmado o e-mail. Sexto passo – Habilitar o cadastro. Nela você deve informar o código de SMS enviado para o número cadastrado ou clicar no link de validação enviado para seu e-mail. Sétimo e último passo – Nessa etapa você cadastra a sua senha. É preciso inserir o CPF novamente (apenas números) e uma senha de sua preferência (a senha deve ser digitada duas vezes). Ao criar a senha de 12 caracteres é preciso incluir letras maiúsculas e minúsculas, números (é obrigatório inserir pelo menos um) e/ou símbolos

Pronto! Simples assim, cria-se uma conta no Meu INSS. Em seguida, para ser atendido no INSS pela internet, é preciso voltar para a opção anterior e preencher as informações de login com o seu CPF e senha. Depois disso, o acesso ao portal já está liberado.

Veja também: INSS: 13º salário antecipado por causa do coronavírus inclui 6 tipos de benefícios