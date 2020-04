Atlético-MG anuncia início das obras de seu novo estádio – veja detalhes

​O Atlético-MG utilizou suas plataformas oficiais neste domingo (19) para confirmar a data de início das obras de seu novo estádio, a Arena MRV. Apesar de toda a instabilidade social de momento em virtude da pandemia de ​coronavírus, o projeto, que vem ganhando corpo e forma desde 2014, viverá seu ‘marco zero’ na próxima segunda-feira (20).

Como destaca o ​Globoesporte, o Galo conseguiu superar entraves burocráticos e obteve todas as liberações junto aos órgãos governamentais, em especial os ambientais, para dar início as obras. De custo inicial avaliado em R$ 410 milhões, a Arena MRV será construída no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, e terá capacidade para 46 mil torcedores.

“É um momento muito especial para a Massa Atleticana. Nosso sonho de ter um estádio próprio começa, efetivamente, a se tornar realidade. É um grande presente e um orgulho enorme para todos os Atleticanos. Agradeço, de coração, a todos que estão ajudando o Galo a construir a melhor arena do Brasil”, afirmou o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara.

Em comunicado oficial, o ​Galo fez questão de ressaltar que todas as normas de segurança e higiene serão adotadas e respeitadas para evitar a disseminação do coronavírus: “O canteiro de obras respeitará as determinações das legislações municipais e estaduais vigentes e seguirá, rigorosamente, todos os protocolos de segurança e higiene, como forma de evitar a propagação do coronavírus”, declarou.

