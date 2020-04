Atlético-MG fica sem alternativa e deve quitar dívida milionária por atacante até terça

​Foi em 2014 que o ​Atlético-MG anunciou a contratação de Maicosuel. Pois se a Fifa não se posicionar até a próxima terça-feira sobre a possibilidade de um adiamento da dívida contraída junto à Udinese, não haverá outra alternativa que não pagar, neste mesmo dia, os 2,177 milhões de euros à equipe italiana.

Sem receita, Atlético-MG @Atletico vê Fifa irredutível e precisa quitar dívida de R$ 12,5 milhões em sete dias. Com pagamentos em processos na Fifa chegando a R$ 60 milhões, Galo pediu prorrogação de prazo final por dívida com a Udinese na contratação de Maicosuel. pic.twitter.com/3CkHg9SMDG — JEsporte (@JEsportee) April 23, 2020

Nas últimas semanas, o ​Uol Esporte questionou a entidade máxima do futebol sobre o caso, mas não obteve retorno. Sendo assim, tudo indica que será necessários despender a quantia. “Temos esse valor de R$ 12,5 milhões para ser pago até o dia 28, num momento tão grave (campeonatos paralisados e falta de entrada de recursos) e quando esse dinheiro seria fundamental para a nossa sobrevivência durante esse período. Tenho impressão que não vão perdoar. E vamos ter que pagar. Temos reserva para isso. Óbvio que não temos receita alguma, e isso me deixa preocupado, como gestor do clube”, disse recentemente o presidente Sérgio Sette Câmara ao programa Papo de Setorista.

2️⃣ em 1️⃣: Apurei, com pessoas próximas ao Rabello e ligadas ao Atlético, que até o momento não há proposta oficial pelo jogador. A FIFA não irá postergar o prazo de pagamento da multa do Maicosuel e o Galo, que já possui o dinheiro, foi avisado em off. — Instagram: lucastanaka13 (@LucasTanaka) April 23, 2020

A briga judicial se iniciou em 2016 e, com a desvalorização da moeda nacional, o valor previsto pelo mandatário alvinegro já subiu, chegando a R$ 13,18 milhões na atual cotação. O Atlético-MG corre risco de perder três pontos no Campeonato Brasileiro de 2020 se não pagar o valor até a data definida.

