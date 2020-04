Ator de Bollywood Rishi Kapoor morre aos 67 anos

Rishi Kapoor, astro de Bollywood e um dos atores indianos mais populares, morreu aos 67 anos.



Ele estava internado em um hospital em Mumbai por causa de um câncer que foi diagnosticado no ano passado e, desde então, já tinha sido hospitalizado muitas vezes por conta de complicações da doença.



A notícia foi dada pela família do artista por meio de um comunicado.



Astro de Quem Quer Ser um Milionário? morre aos 53 anos



“Ele permaneceu jovial e determinado a viver ao máximo durante os dois anos de tratamento em dois continentes. Família, amigos, comida e filmes continuaram sendo o foco dele e todos que o conheceram ficaram surpresos com o fato de ele não ter deixado sua doença tirar o melhor dele”, elogiaram.



Apesar do triste momento, os familiares pediram que os fãs e até mesmo as pessoas que eram próximas de Rishi continuem respeitando a quarentena por causa do coronavírus.



Morre o escritor Rubem Fonseca, aos 94 anos



“Nesta hora de perda pessoal, também reconhecemos que o mundo está passando por um momento muito difícil e conturbado. Existem inúmeras restrições ao público, gostaríamos de solicitar a todos os seus fãs e simpatizantes e amigos da família que respeitem as leis que estão em vigor”, disse o comunicado.







Tom Lester, de A Família Buscapé, morre aos 81 anos







Família



O astro era filho de Raj Kapoor, diretor de filmes, e começou sua carreira quando era criança, estrelando dezenas de filmes. Mais tarde, ele foi galã de longas românticos nos anos de 1970 e 1980.



Com sua morte, ele deixou dois herdeiros, a filha Riddhima e o filho Ranbir. O rapaz também é estrela de Bollywood.



Sua viúva, Neetu, também foi atriz do cinema indiano.







Saiba quais celebridades morreram pelo coronavírus



Morre dubladora de Pokemón pelo novo coronavírus