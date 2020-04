Ator de Marvel assume homossexualidade

Em seu perfil oficial no Instagram, J. August Richards tornou pública a sua orientação sexual. O ator de 46 anos, que atuou na série Agents of S.H.I.E.L.D, da Marvel, no papel do Deathlok, fez a revelação durante uma live sobre o seriado Council of Dads.



Na atração, exibida no canal NBC, ele interpreta um homem gay, casado. O casal tem uma filha. Um relacionamento até então inédito na TV.



“Eu sabia que não poderia interpretar um homem gay de forma honesta sem que vocês soubessem que da minha homossexualidade”, disse.



O ator, então, postou uma foto na qual aparece vestindo as cores do arco-íris, símbolo LGBTQ+ e agradeceu o carinho recebido.



“Todo mundo disse que seria assim, mas nada poderia ter me preparado para isso. Ontem foi um dos melhores dias da minha vida. Obrigado é palavra certa para responder à profunda gratidão que sinto pelo apoio e a avalanche esmagadora de amor que senti. Quem poderia imaginar que algo que eu já considerei tão aterrorizante poderia trazer algo tão bonito… Para cada comentário, emoji, repost, telefonema, mensagem de texto, tudo: eu senti tudo… Obrigado!”, escreveu.



J. August Richards atuou também no spinoff Angel de Buffy, a Caçadora de Vampiros, como Charles Gunn.