Auxílio de R$600 a R$1.200 tem novo calendário de saques; veja as datas

A Caixa acaba de divulgar o novo calendário de saques em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 para os trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores individuais (MEIs) que tiveram sua renda prejudicada por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os pagamentos do auxílio emergencial já estão em andamento, mas só digitalmente, ainda sem a possibilidade de saque.

A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira, 14 de abril, que nada menos que 34,7 milhões de brasileiros já completaram o cadastro para recebimento do auxílio emergencial no valor de R$600, a ser pago durante a crise do novo coronavírus.

Segundo o banco, 2,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas, totalizando R$ 1,5 bilhão pagos. O site oficial de cadastros já recebeu 273,4 milhões de visitas.

Os saques do valor em dinheiro vão começar no dia 27 de abril e vão seguir até 05 de maio para a primeira parcela do auxílio de quem está recebendo pela poupança digital gratuita da Caixa. Essa conta está sendo aberta de forma automática para aqueles que não forneceram dados bancários.

A liberação do saque vai ser feita de forma escalonada, conforme data de aniversário do beneficiário. A Caixa tem o objetivo de evitar aglomerações. Veja o cronograma:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa

nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa 28 de abril – nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa

nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa 29 de abril – nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa

nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa 30 de abril – nascidos julho e agosto

nascidos julho e agosto 04 de maio – nascidos em setembro e outubro

nascidos em setembro e outubro 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Os pagamentos nesta semana vão ser feitos da seguinte maneira:

Inscritos no CadÚnico e nascidos em janeiro: terça-feira (14 de abril) ;

; Inscritos no CadÚnico e nascidos em fevereiro, março e abril: quarta-feira (15 de abril);

(15 de abril); Inscritos no CadÚnico e nascidos em maio, junho, julho e agosto: quinta-feira (16 de abril);

(16 de abril); Inscritos no CadÚnico e nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro: sexta-feira (17 de abril).

Primeira parcela – paga em abril

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, já receberam na última quinta-feira (09 de abril).

De 14 a 17 de abril : vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No dia 14 , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No dia 15 , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No dia 16 , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia 17 , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

: vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Últimos 10 dias úteis de abril: Reservados para beneficiários do Bolsa Família, conforme cronograma já previsto no programa;

Em até 5 dias úteis após inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro estará disponível para trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único nem no Bolsa Família.

Segunda parcela – Abril e Maio