Auxílio de R$600: Caixa estende horário de atendimento de 1,1 mil agências; veja o que o muda

A partir desta quarta-feira (22), a Caixa vai ampliar em duas horas o atendimento de 1.102 agências. De 8h às 14h as unidades estarão abertas ao público, apenas para o atendimento de serviços essenciais à população.

Poderão ser realizados:

Saque INSS sem cartão

Saque de seguro desemprego/defeso sem cartão e senha

Saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha

Pagamento de abono salarial e FGTS sem cartão e senha

Saque de conta salário sem cartão e senha

Desbloqueio de cartão e senha de contas.

Todas as agências terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de apenas um ou dois clientes por máquina de acordo com o espaço físico disponível. As medidas visam manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Ainda, será efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social.

A Caixa reforçou o protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos ATMs, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.

Confira aqui as agências selecionadas para funcionamento em horário diferenciado a partir desta quarta-feira.

Caixa começa a pagar cerca de 7,2 milhões HOJE; veja quem recebe

Nesta quarta-feira, 22 de abril, a Caixa Econômica Federal (CEF) continua com o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial de R$600, pago por conta dos impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Hoje, serão efetuados os depósitos para cerca de 7,2 milhões de brasileiros.

Veja quem pode sacar o benefício nesta quarta (22):

1,2 milhão são de beneficiários do Cadastro Único que não recebem Bolsa Família;

4,1 milhões de cadastrados através do aplicativo e site; e

1.924.261 de pessoas cadastradas no Bolsa Família.

Aplicativo do banco congestionado

diversos clientes da Caixa Econômica Federal que estão tentando fazer operações bancárias têm encontrado dificuldades para acessar o internet banking da instituição, já há alguns dias.

De acordo com a Caixa, houve um recorde de acessos ao aplicativo do banco nos últimos dois dias, e foi verificado que, em momentos de concentração de acessos, podem acontecer “intermitências pontuais”.

Porém, o banco aponta que foram feitas mais de 27 milhões de transações por dia, “o que demonstra que os clientes têm conseguido realizar suas operações com sucesso”. Ou seja, alguns conseguem acessar, outros não, e assim varia.

