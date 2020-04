Auxílio de R$600: confira o passo a passo para abrir sua poupança social digital

A Caixa Econômica Federal divulgou um passo a passo de como acessar e receber o auxílio emergencial de R$ 600 por meio da poupança social digital. Os trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs com direito ao auxílio podem se cadastrar no site ou aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e escolher receber o dinheiro na Poupança Social Digital Caixa.

A nova modalidade de conta digital a ser aberta, é do tipo poupança, gratuita e isenta de cobrança de tarifas de manutenção, que poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa TEM.

Aqueles que receberem o crédito do auxílio emergencial por meio da conta digital poderão efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar até três transferências gratuitas para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias. Além disso, podem pagar boletos e contas de água, energia, telefone, entre outras.

Os trabalhadores incluídos no Cadastro Único até o dia 20 de março com direito ao auxílio que não tiverem uma conta identificada, terão aberta automaticamente pela Caixa a conta poupança social digital.

Confira o passo a passo da Caixa para acessar a poupança social digital:

1. Abra o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial no celular e aperte na opção “Acompanhe sua solicitação”.

2. Digite os números do seu CPF e aperte na opção “Eu não sou um robô”.

3. Digite seu nome completo, a data de nascimento e o nome da sua mãe.

4. Você receberá um código por SMS pelo celular que usou para cadastrar no aplicativo. É preciso sair do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, ir até a caixa de mensagens do celular e digitar os números em “Código recebido”. Guarde esse código. Você vai precisar dele novamente.

5. Você receberá a mensagem de que o auxílio emergencial foi aprovado e que será recebido pela poupança social digital Caixa. Será preciso baixar o aplicativo pelo link “Acessar Caixa Tem” pela Apple Store ou Google Play.

6. Aperte em “Instalar”.

7. Abra então o aplicativo Caixa Tem no celular e aperte em “Sou beneficiário”.

8. Digite os números do seu CPF.

9. Saia do aplicativo e vá até a caixa de mensagens (SMS) do celular. Lá você vai anotar os números que recebeu por mensagem e digitar no aplicativo Caixa Tem. A mensagem que aparece é a seguinte: “Agora, digite o código de validação que você recebeu. Informe o último código que você utilizou no aplicativo do Auxílio Emergencial ou verifique suas mensagens SMS”.

10. Quando digitar os números, vai aparecer a tela com a mensagem: “Estamos quase prontos. Nos próximos passos, você criará usuário e senha de acesso para utilizar sua nova Poupança Social Digital”.

11. Aperte em Continuar para abrir a tela do Caixa Tem.

12. Faça o login. Se você já fez o login Caixa em outros aplicativos, como do FGTS ou Habitação Caixa, por exemplo, pode usar a mesma senha de acesso. Não é preciso fazer novo cadastro. Se você não fez o cadastro ainda, serão necessárias algumas informações pessoais, como CPF e nome completo.

13. Digite a data do nascimento e e-mail. Será necessário digitar o e-mail duas vezes.

14. Escolha uma senha que não pode ter mais de 2 números em sequência (1 e 2 ou 8 e 9, por exemplo) nem ser o dia do seu aniversário. Depois clique em “Não sou um robô”.

15. Saia do aplicativo Caixa Tem, abra seu e-mail e procure por uma mensagem recebida com o nome “Login Caixa. Quando abrir, é preciso clicar no link para confirmar suas informações. Se não achar o e-mail, verifique na pasta SPAM.

16. Para fazer o login, digite o número do CPF na primeira tela e sua senha na segunda tela.

17. Digite o número do seu celular e os números do CEP de sua residência.

18. O aplicativo vai para a página principal, aperte em “Auxílio Emergencial”.

19. Aperte em “Consultar o Auxílio na Poupança Social Digital”.

20. Na tela seguinte, vem a informação que a requisição está sendo processada. Talvez seja preciso responder mais algumas perguntas para confirmar o pedido. Mas atenção: as informações não podem estar erradas, isso pode atrapalhar o cadastro.

21. Após as respostas das perguntas, na tela seguinte será preciso apertar em “Receber Código”, verificar novamente a caixa de mensagens (SMS) do celular e digitar o novo código.

22. Escolha um nome para que você lembre qual celular está cadastrado no Login Caixa. Pode ser a marca ou modelo do seu celular, por exemplo.

23. Na tela seguinte, aperte em “Consultar a minha poupança social digital”. Você pode consultar seu saldo, extrato e fazer transferências e pagamentos.

Cadastrados no site ou app

O auxílio emergencial no valor de R$600, que seria pago nesta quinta-feira (16) a quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site, conforme o calendário inicialmente divulgado, vai ficar para sexta-feira (17).

Segundo informações da Caixa, informações sobre as pessoas inscritas que estão aptas a receber já foram enviadas pela Dataprev ao banco. A partir de agora, vão ser necessárias 48 horas para o início do processamento dos pagamentos. Apesar do atraso, a Caixa argumenta que os pagamentos estão obedecendo os trâmites burocráticos necessários.

Para quem deseja receber através da poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro vão começar a ser liberados a partir do dia 27 de abril. Antes disso, no entanto, os recursos poderão ser movimentados digitalmente (veja o calendário ao final desta reportagem).

Saques da poupança digital

Os saques do valor em dinheiro vão começar no dia 27 de abril e vão seguir até 05 de maio para a primeira parcela do auxílio de quem está recebendo pela poupança digital gratuita da Caixa. Essa conta está sendo aberta de forma automática para aqueles que não forneceram dados bancários.

A liberação do saque vai ser feita de forma escalonada, conforme data de aniversário do beneficiário. A Caixa tem o objetivo de evitar aglomerações. Veja o cronograma:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa

28 de abril – nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa

29 de abril – nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Calendário geral

O auxílio emergencial vai ser pago para os trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs. Saiba como deve ser o calendário de pagamento para todos os trabalhadores que têm direito ao auxílio:

Primeira parcela – paga em abril

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, já receberam na última quinta-feira (09 de abril).

De 14 a 17 de abril : vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No dia 14 , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No dia 15 , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No dia 16 , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia 17 , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

: vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Últimos 10 dias úteis de abril: Reservados para beneficiários do Bolsa Família, conforme cronograma já previsto no programa;

Em até 5 dias úteis após inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro estará disponível para trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único nem no Bolsa Família.

Segunda parcela – Abril e Maio