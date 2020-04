Auxílio de R$600 é pago para 5,1 milhões HOJE; veja quem pode – Notícias Concursos

Nesta terça-feira (28), a Caixa Econômica Federal paga a 1ª parcela do auxílio emergencial para 5,1 milhões de pessoas no valor de R$ 3,6 bilhões. Deste total, R$ 2,1 bilhões serão destinados para mais 3,26 milhões do total de elegíveis que se inscreveram pelo aplicativo “CAIXA Auxílio Emergencial” e pelo site. Mais de R$ 1,7 bilhão será creditado em contas da Caixa e R$ 341.409.600 em contas de outros bancos.

Desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 39,1 milhões de brasileiros. São R$ 27,7 bilhões no total. As informações foram passadas pelo banco nesta segunda-feira (27).

Até o momento, 48,4 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, através do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

O site oficial de cadastros, o “auxilio.caixa.gov.br”, já superou a marca de 370,9 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 84,8 milhões de ligações. Além disso, já foram feitos:

63,8 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial Caixa

52,7 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem (para movimentação da poupança digital).

Poupança e Bolsa Família

A Caixa informa que, aqueles que receberam o crédito do auxílio emergencial em poupança do banco podem movimentar o valor digitalmente pelo Internet Banking ou utilizar o cartão de débito em suas compras. Já aqueles que receberam o crédito por meio da poupança digital, podem pagar boletos e contas de água, energia, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outras instituições financeiras por meio do aplicativo Caixa Tem.

Os beneficiários do Bolsa Família receberão o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular. Segue o calendário dos próximos pagamentos para este público:

Terça-feira (28): 917.991 pessoas – NIS final 8

917.991 pessoas – NIS final 8 Quarta-feira (29) : 1.920.953 pessoas – NIS final

: 1.920.953 pessoas – NIS final Quinta-feira (30): 1.918.047 pessoas – NIS final 0

Saque em espécie

Desde a última segunda-feira (27), os beneficiários que receberam o crédito do auxílio na poupança social digital já têm a possibilidade de saque do benefício em espécie. O saque pode ser realizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes da Caixa Aqui, de acordo com o mês de nascimento.

Confira o calendário

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

– nascidos em janeiro e fevereiro 28 de abril – nascidos em março e abril

– nascidos em março e abril 29 de abril – nascidos em maio e junho

– nascidos em maio e junho 30 de abril – nascidos julho e agosto

– nascidos julho e agosto 4 de maio – nascidos em setembro e outubro

– nascidos em setembro e outubro 5 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Para sacar o dinheiro, é necessário atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login, selecionar a opção “saque sem cartão” e informar o valor a ser retirado. O aplicativo vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas, que deve ser utilizado nos caixas eletrônicos, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Nova versão do aplicativo

A Caixa liberou para os cidadãos brasileiros uma nova versão do aplicativo “Caixa Tem”, único meio possível para realizar saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 600 para quem optou pela Poupança Social Caixa.

Quem informou os dados bancários ao se inscrever no programa, ou seja, quem já tinha conta em algum banco, não tem necessidade de baixar o aplicativo Caixa Tem. Quem recebe o benefício pela nova conta-poupança digital da Caixa, criada pelo programa, depende do aplicativo para fazer movimentações da quantia recebida.

