Auxílio de R$600: mais de 45 milhões de pessoas são aprovadas; veja quem recebe

De acordo com a empresa pública do Governo Federal, ligado ao Ministério da Economia, a Dataprev, até o momento, 45,2 milhões de pessoas foram habilitadas a receber o auxílio emergencial de R$600, pago por conta da pandemia do coronavírus.

O levantamento feito pela empresa inclui trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e contribuintes individuais da Previdência e cadastrados no Cadastro Único e Bolsa Família.

Do total de habilitados, 37,8 milhões de CPFs já foram homologados pelo Ministério da Cidadania e estão com a Caixa Econômica Federal para pagamento. Os demais também vão receber o benefício após a homologação pelo ministério.

O quantitativo representa o equivalente a 83,7% do público inicialmente estimado. Inicialmente, eram esperados que 54 milhões sacassem o benefício.

Dentro do total, estão contemplados:

16,4 milhões do lote 1 do Grupo 1 (esse grupo conta com microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS e trabalhadores informais que fizeram o cadastro no aplicativo e ou portal da Caixa Econômica Federal); e

(esse grupo conta com microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS e trabalhadores informais que fizeram o cadastro no aplicativo e ou portal da Caixa Econômica Federal); e 19,2 milhões são do Grupo 2 (CadÚnico e inscritos no Bolsa Família)

(CadÚnico e inscritos no Bolsa Família) 9,6 milhões são do Grupo 3 (CadÚnico e não beneficiários do Bolsa Família)

Segundo a empresa, foi finalizada, até o momento, 100% da análise dos CPFs dos Grupos 2 e 3. Agora, a empresa concentra seus esforços na verificação dos dados do Grupo 1.

O auxílio emergencial alcança, até hoje, mais de 84,5 milhões de brasileiros, levando em conta os CPFs elegíveis e os membros dessas famílias. O investimento é de R$ 27 bilhões.

Lote 1 : 23,4 milhões beneficiados dos 16,4 milhões de CPFs;

: 23,4 milhões beneficiados dos 16,4 milhões de CPFs; Lote 2 : 19,2 milhões de CPFs e contemplará 41,8 milhões de beneficiados;

: 19,2 milhões de CPFs e contemplará 41,8 milhões de beneficiados; Lote 3: 9,6 milhões de CPFs e abrange 19,2 milhões de pessoas.

Até R$1.800

A lei que criou o auxílio emergencial permite até dois beneficiários por família, o valor total por uma parcela poderá ser de R$600, R$1.200 ou R$1.800. Sendo assim, veja os possíveis recebimentos dos valores.

Um beneficiário comum : R$ 600

: R$ 600 Dois beneficiários comuns : R$ 1.200

: R$ 1.200 Uma mulher provedora : R$ 1.200

: R$ 1.200 Mulher provedora e mais um beneficiário comum: R$ 1.800

O valor de R$1.800 é permitido apenas para a família que tiver uma mulher sem cônjuge como chefe de família, pelo menos uma pessoa menor de 18 anos e mais alguém com direito ao benefício (por exemplo, um filho maior de 18 anos ou um irmão desempregado).

Saques de R$600 em andamento

O auxílio emergencial poderá ser sacado por meio da Caixa, a partir do dia 27 de abril. Os saques do valor em dinheiro vão começar no dia 27 de abril e vão seguir até 05 de maio para a primeira parcela do auxílio de quem está recebendo pela poupança digital gratuita da Caixa. Essa conta está sendo aberta de forma automática para aqueles que não forneceram dados bancários.