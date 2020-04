Auxílio de R$600 não pode ser sacado em agências da Caixa neste sábado

Neste sábado, 25 de abril, a Caixa confirmou que 799 agências estão abertas, das 8h às 12h, para atendimento de serviços essenciais à população. A lista pode conferida no endereço eletrônico do banco.

No entanto, o banco confirmou que não vai ser possível realizar o saque em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 direto das poupanças digitais, criadas ato de cadastro através do aplicativo ou site oficial da Caixa.

A retirada dos recursos em dinheiro, conforme informou o banco, vai ser liberado a partir de segunda-feira (27), conforme um calendário por etapas baseado no mês de aniversário do cidadão, a fim de evitar aglomerações nas agências.

O calendário de saques é o seguinte:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Além disso, neste sábado não é possível realizar o cadastro para saques do auxílio nas agências ou lotéricas. Esse procedimento poderá ser feito apenas nos canais eletrônicos.

O que pode ser feito nas agências neste sábado?

Os serviços que poderão ser realizados são:

Saque de pagamentos do Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) sem cartão;

Saque dos seguros desemprego e defeso sem cartão e senha;

Saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha;

Pagamento de abono salarial e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem cartão e senha;

Saque de conta salário sem cartão e senha;

Desbloqueio de cartão e senha de contas.

Quase 2 milhões têm acesso ao recurso neste sábado

A Caixa Econômica Federal (CEF) libera neste sábado, 25 de abril, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários que se inscreveram através do aplicativo e site. Serão pagos, ao todo, R$1,2 bilhão.

Desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 33,2 milhões de brasileiros. São R$ 23,5 bilhões no total.

Já receberam o pagamento, até o momento:

10,5 milhões de inscritos Cadastro Único que não recebem Bolsa Família;

9,6 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e

13,1 milhões de cadastrados via aplicativo e site.

Como pedir o auxílio

Os trabalhadores poderão solicitar o auxílio emergencial de R$600 das seguintes formas:

