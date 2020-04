Auxílio de R$600 negado? Saiba o que fazer para ter uma nova chance

Diversos brasileiros reclamam o porquê da análise do cadastro para recebimento do auxílio emergencial de R$600 ter dado negativo. Quem se encaixa nas regras exigidas pelo governo poderá solicitar para se cadastrar no aplicativo ou no site da Caixa para uma nova avaliação.

Quem teve o pedido negado poderá se cadastrar no aplicativo ou no site da Caixa para uma nova avaliação. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial passou a disponibilizar a possibilidade de nova solicitação ou contestação do resultado da análise efetuada pela Dataprev.

Os reprovados que estiverem inscritos no CadÚnico reprovados, já podem fazer o pedido, e depois de uma análise, eles poderão receber o benefício.

Como fazer o pedido para nova avaliação?

Para quem é inscrito no Cadastro Único:

A consulta do resultado da análise realizada pela Dataprev já pode ser feita por este grupo. Se o inscrito no CadÚnico tiver sido reprovado pela Dataprev, poderá solicitar uma nova avaliação através do aplicativo ou site auxilio.caixa.gov.br.

Para quem se inscreveu pelo aplicativo:

A consulta do resultado da análise para esse grupo será liberada ainda nesta semana, após o recebimento pela Caixa dos arquivos a serem enviados pela Dataprev com a relação dos não aprovados.

Se o retorno da análise for “dados inconclusivos”, será permitido ao cidadão

fazer uma nova solicitação.

Os motivos da não conclusão podem ser:

Marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro da família

Falta de inserção da informação de sexo

Inserção incorreta de dados de membro da família, tais como CPF e data

de nascimento

de nascimento Divergência de cadastramento entre membros da mesma família

Inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito.

Caso o resultado for de “benefício não aprovado”, o cidadão poderá contestar o motivo

da não aprovação ou realizar nova solicitação.

Auxílio pago durante pandemia

Desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 31,3 milhões de brasileiros. São R$ 22 bilhões no total.

Já receberam o pagamento, até o momento:

10,5 milhões de inscritos Cadastro Único que não recebem Bolsa Família;

7,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e

13,1 milhões de cadastrados via aplicativo e site.

Até o momento, 44,9 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, através do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

O site oficial de cadastros, o “auxilio.caixa.gov.br”, já superou a marca de 275 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 57 milhões de ligações. Além disso, já foram feitos:

53,1 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial Caixa

31,9 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem (para movimentação da poupança digital).