Auxílio de R$600: Saiba se você pode receber HOJE o novo lote do benefício

Os brasileiros que nasceram em julho e agosto podem efetuar o saque em dinheiro do auxílio emergencial no valor de R$600 a partir desta quinta-feira (30). A retirada é valida para quem optou em receber direto da poupança digital da Caixa.

A liberação dos recursos em dinheiro começou desde segunda-feira (28) e segue sendo liberado em etapas, conforme mês de nascimento do trabalhador. A Caixa, com o objetivo de evitar aglomerações, estabeleceu um calendário para que os trabalhadores saquem o valor (em dinheiro) o auxílio diretamente da poupança digital. Confira:

Segunda-feira (27 de abril) – para os nascidos em janeiro e fevereiro – Saque disponível

para os nascidos em janeiro e fevereiro – Saque disponível Terça-feira (28 de abril) – para os nascidos em março e abril – Saque disponível

para os nascidos em março e abril – Saque disponível Quarta-feira (29 de abril) – para os nascidos em maio e junho – Saque disponível

para os nascidos em maio e junho – Saque disponível Quinta-feira (30 de abril)– para os nascidos julho e agosto – Saque disponível

para os nascidos julho e agosto – Saque disponível Segunda-feira (04 de maio) – para os nascidos em setembro e outubro – Aguarde

para os nascidos em setembro e outubro – Aguarde Terça-feira (05 de maio) – para os nascidos em novembro e dezembro – Aguarde

Como sacar o auxílio em dinheiro?

O saque do valor em dinheiro não precisa de cartão. No entanto, é necessário utilizar o aplicativo Caixa Tem para gerar um código de acesso. O programa já está disponível nas plataformas Android e iOS.

Vale lembrar que para a opção de gerar o código apareça, será necessário que o aplicativo esteja atualizado. Para conseguir o código, é necessário:

Fazer o login no aplicativo Caixa Tem.

Feito o login, escolha a opção “Saque sem Cartão”

Em seguida, aperte em “Entrar” e escolha a opção “Saque Auxílio Emergencial”

Selecione “Gerar código para Saque”

Após isso, digite a senha cadastrada para acesso ao Caixa Tem

Após informar a senha, um código para saque será gerado.

O código tem validade de apenas 2 horas

O código deve ser usado no caixa eletrônico, no campo específico, ou fornecido na lotérica

Problemas

Muitas pessoas estão se queixando que ainda não conseguiram sacar o dinheiro porque tem problemas ao acessar o aplicativo. De acordo com informações do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os erros se devem ao congestionamento do sistema.

Em um dos dias, o aplicativo Caixa Tem, por exemplo, chegou a registrar 20 milhões de transações. O aplicativo foi criado no fim do ano passado com o objetivo de ser usado em celulares mais simples, com menos memória e com baixo uso de dados móveis.

Auxílio pago durante pandemia

Desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 46,2 milhões de brasileiros. São R$ 32,8 bilhões no total. As informações foram passadas pelo banco na última quarta-feira (29).

Até o momento, 49,2 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, através do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

O site oficial de cadastros, o “auxilio.caixa.gov.br”, já superou a marca de 464,2 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 98,1 milhões de ligações. Além disso, já foram feitos:

67,5 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial Caixa

64,7 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem (para movimentação da poupança digital).

