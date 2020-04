Auxílio de R$600: Seu pedido ainda está em análise? Saiba como resolver

Desde o início de abril, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) iniciou os pagamentos da primeira parcela do auxílio emergencial para aos trabalhadores informais, autônomos, brasileiros de baixa renda, entre outros, que tiveram sua renda comprometida por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, muitos que possuem direito ao valor de R$600 ainda não receberam.

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial segue em andamento. Por isso, alguns beneficiários ainda precisam aguardar o dinheiro cair na conta, conforme informou a Caixa.(veja a situação de cada caso logo abaixo).

Há situações em que o dinheiro não é depositado porque o cidadão não possui o direito, por atraso na análise do cadastro ou por problemas técnicos com os aplicativos da Caixa Econômica Federal. Caso o seu dinheiro ainda não tenha sido depositado, entenda o porquê logo abaixo.

Situação “Em análise”

O auxílio emergencial de R$600 criado pelo Governo Federal para ajudar as pessoas durante a pandemia Covid-19 já está beneficiando trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados que pertencem à famílias em situação de vulnerabilidade: mas nem todos.

Algumas pessoas ainda não estão recebendo o dinheiro, e em seus aplicativos consta que o pedido está em análise. Por quê? E o que fazer? Entenda.

Mas o que significa a mensagem “Auxílio Emergencial em Análise”? Significa que as suas informações ainda estão sendo conferidas e analisadas pelo governo antes que ele libere o benefício. O cadastro por si só não garante o recebimento do auxílio, por isso, é preciso que os dados passem por uma análise.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os dados vão ser validados pelo governo, e então, depois de aprovados, são liberados. O prazo divulgado para validação é de até 5 dias úteis.

Já estou cadastrado no CadÚnico, mas ainda não recebi o coronavoucher

Segundo informações do Governo, os pagamentos para quem estava inscrito no CadÚnico até o dia 20 de março de 2020 continuam sendo feitos normalmente. Na última sexta-feira, 17 de abril, por exemplo, foram pagos R$ 1,5 bilhão para 2,1 milhões de pessoas nesta situação.

Mas vale destacar que nem todos que estão cadastrados no CadÚnico contam com direito ao auxílio emergencial. O Governo estabeleceu critérios de profissão e também de renda que podem deixar o cadastrado sem receber o benefício.

Caso a pessoa esteja no cadastro do CadÚnico, mas recebe o Bolsa Família, o auxílio emergencial vai ser pago em um calendário próprio, conforme explicado acima. Vale destacar que é importante que a pessoa não acumule os dois auxílios, recebe o que for mais vantajoso para ela.

O site e aplicativo “Auxílio Emergencial” informam se os seus dados já estão no CadÚnico. Você pode acompanhar a situação do seu pagamento lá e tirar dúvidas pelo telefone 111.

Cadastro aprovado, mas não recebi o depósito

De acordo com informações da Caixa, logo após aprovação do Cadastro, o depósito do auxílio emergencial será feito em três dias úteis. No momento do cadastro, o usuário poderá escolher entre indicar uma conta bancária já existente ou receber em uma poupança digital que será aberta automaticamente pela Caixa.

Segundo o banco, quem optou por escolher uma conta no cadastro deverá esperar o depósito em até 3 dias úteis. Caso o dinheiro não caia, será necessário entrar em contato com a Caxa pelo telefone (número 111).

Já para quem não tem conta em banco ou não indicou uma no cadastro, a Caixa vai ter que abrir uma poupança digital. A movimentação dos recursos dessa conta deve ser feita através do aplicativo “Caixa Tem”.

Optei pela poupança digital, mas o aplicativo ‘Caixa Tem’ não funciona

O aplicativo Caixa Tem, disponibilizado nas plataformas da App Store (iOS) e PlayStore (Android), é o único meio de acessar o auxílio para os trabalhadores que recebem pela poupança social digital da Caixa. Essa ferramente é para que não possui conta em banco ou não indicou uma ao se cadastrar.

O aplicativo, conforme informou o perfil da Caixa no Twitter, “pode apresentar intermitência momentânea devido ao alto volume de acessos”. A conta oficial do banco pede para que os cidadãos continuem tentando.

Quem possui o dinheiro na poupança social digital pode apenas pagar contas e fazer até três transferências gratuitas por mês. Os saques vão ser liberados aos poucos a partir de 27 de abril, para evitar aglomerações.

Cadastro errado porque preenchi errado

Quem já efetuou o pedido para receber o auxílio, mas preencheu algum dado erroneamente ou esqueceu de incluir informações poderá arrumar o cadastro após receber a resposta da solicitação.

De acordo com informações da Caixa, vai ser possível corrigir os dados pelo site ou pelo aplicativo, No entanto, será necessário aguardar o término da primeira análise.

Anteriormente, a Caixa havia informado que não era possível alterar os dados do cadastro enviado. No entanto, o banco prometeu disponibilizar a edição de dados para quem já teve o pedido analisado.

Quem ainda não efetivou o cadastro, é recomendado que certifique os dados antes de concluir o procedimento de inscrição. Após preenchimento dos dados, o programa da Caixa exibe uma tela com o resumo dos principais dados. Caso você encontre alguma informação incorreta, você pode voltar algumas telas e corrigir.

Saques antecipados

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, antecipou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A confirmação foi do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na última segunda-feira (20) durante uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto com outros integrantes do governo.

Agora, conforme o anúncio de Guimarães, a segunda parcela do benefício, prevista para ser paga no dia 27 de abril aos trabalhadores informais e participantes do cadastro único, foi antecipada para quinta-feira (23 de abril).

Pelo novo calendário, a segunda parcela vai ser paga da seguinte forma:

Quinta-feira – 24 de abril : vai sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro

: vai sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro Sexta-feira – 25 de abril : vai sacar quem nasceu em março e abril

: vai sacar quem nasceu em março e abril Sábado – 26 de abril : vai sacar quem nasceu em maio e junho

: vai sacar quem nasceu em maio e junho Segunda-feira – 28 de abril : vai sacar quem nasceu em julho e agosto

: vai sacar quem nasceu em julho e agosto Terça-feira – 29 de abril : vai sacar quem nasceu em setembro e outubro

: vai sacar quem nasceu em setembro e outubro Quarta-feira – 30 de abril: vai sacar quem nasceu em novembro e dezembro.

Calendário de pagamento

De acordo com a Caixa, os inscritos no CadÚnico que não recebem Bolsa Família já receberam a grana desde o dia 09 de abril. Os depósitos seguem sendo feitos.

Foram priorizados os que têm poupança na Caixa e os que têm conta no Banco do Brasil.

Os beneficiários inscritos no Bolsa Família têm um calendário que segue o dígito do NIS (Número de Identificação Social):

Sexta-feira (17): – 1.926.557 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2

– 1.926.557 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2 Segunda-feira (20): – 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3

– 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3 Quarta-feira (22): – 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4

– 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4 Quinta-feira (23): – 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5

– 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5 Sexta-feira (24): – 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6

– 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6 Segunda-feira (27): – 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7

– 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7 Terça-feira (28): – 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8

– 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8 Quarta-feira (29): – 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9

– 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9 Quinta-feira (30): – 1.918.047 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0

Datas de pagamento do auxílio emergencial

São três calendários de pagamento diferentes:

um calendário pago pelo governo é para quem recebe o bolsa família;

um segundo calendário é para quem está no no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família;

um terceiro calendário é para quem se inscreveu para receber o Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa.

Calendário geral

O auxílio emergencial vai ser pago para os trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs. Saiba como deve ser o calendário de pagamento para todos os trabalhadores que têm direito ao auxílio:

Primeira parcela – paga em abril

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, já receberam na última quinta-feira (09 de abril).

De 14 a 17 de abril : vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No dia 14 , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No dia 15 , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No dia 16 , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia 17 , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

: vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Últimos 10 dias úteis de abril: Reservados para beneficiários do Bolsa Família, conforme cronograma já previsto no programa;

Em até 5 dias úteis após inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro estará disponível para trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único nem no Bolsa Família.

Segunda parcela – Abril e Maio

Vale lembrar que, a partir desta parcela, os pagamentos serão realizados conforme o mês do aniversário do trabalhador, informou a Caixa. Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único , mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber entre 27 e 30 de abril . No dia 27 vai ser depositado o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. Dia 28 será para quem nasceu em abril, maio e junho. No dia Dia 29 recebem os aniversariantes de julho, agosto e setembro. No dia 30 , os pagamentos serão para os nascidos em outubro, novembro e dezembro.

, mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber . vai ser depositado o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. será para quem nasceu em abril, maio e junho. recebem os aniversariantes de julho, agosto e setembro. , os pagamentos serão para os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Os Beneficiários do Bolsa Família: vão receber nos últimos 10 dias úteis de maio, seguindo o calendário regular do programa.

Terceira parcela – Maio e Junho

Os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único , mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber entre 26 e 29 de maio. No dia 26 vai ser pago o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 27 de maio será pago aos nascidos em abril, maio e junho. No dia 28 , o valor sai para os aniversariantes de julho, agosto e setembro. No dia 29 de maio , os pagamentos vão ser para os nascidos em outubro, novembro e dezembro.

, mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber entre 26 e 29 de maio. No vai ser pago o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. No de maio será pago aos nascidos em abril, maio e junho. No , o valor sai para os aniversariantes de julho, agosto e setembro. No dia , os pagamentos vão ser para os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Os benefícios do Bolsa Família vão receber nos últimos 10 dias úteis de junho, conforme calendário regular do programa.

Saiba quem pode receber o auxílio emergencial

O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Exigência excluída pela Câmara em 16/04/2020.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:

microempreendedor individual (MEI); ou

contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou

trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.

A proposta estabelece que apenas duas pessoas da mesma família poderão receber cumulativamente o auxílio emergencial e o benefício do Bolsa Família, podendo ser substituído temporariamente o benefício do Bolsa Família pelo auxílio emergencial, caso o valor da ajuda seja mais vantajosa para o beneficiário. A trabalhadora informa, chefe de família, vai receber R$ 1.200.

Veja também: Dois saques do PIS/PASEP são liberados com valor de até R$1.045