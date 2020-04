Auxílio emergencial: 23 milhões de pessoas vão receber dinheiro nesta sexta

Até esta sexta-feira, 17 de abril, mais de 20 milhões de brasileiros vão receber o auxílio emergencial a partir de R$600 liberado pelo governo por conta da pandemia do novo coronavírus. A confirmação veio através do ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni.

De acordo com o ministro, os pagamentos previstos somente para esta semana vão beneficiar 23 milhões de pessoas. Serão R$15 bilhões liberados, conforme a Caixa Econômica Federal.

Nesta sexta-feira (17), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o recorde diário do programa assistencial vai ser observado nesta sexta, quando mais de sete milhões de pessoas vão sacar os recursos.

Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário. Nesta quinta-feira, foram liberados para 1.360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último dígito do NIS é igual a 1. Na sexta (17), o dinheiro será liberado para 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último dígito do NIS é igual a 2.

Vale destacar que o valor não vai ser acumulado. A pessoa vai receber o valor que for maio, entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial.

“É o maior valor já pago do programa. Aqui tem um número extremamente significativo de pessoas que estão sendo atendidas até o final dessa semana”, afirmou o ministro da cidadania. “Não é necessário corrida às agências ou casas lotéricas”, disse Onyx.

Recebem a partir de terça-feira inscritos no Cadastro Único até 20 de março, que não recebem Bolsa Família e que tiveram os critérios de elegibilidade verificados pela Dataprev, incluindo o grupo de mulheres chefes de família, que poderão ter direito a R$ 1,2 mil.

– 273.178 pessoas que possuem conta no Banco do Brasil

– 557.835 pessoas nascidas em janeiro, que receberão pela poupança digital da Caixa (a partir das 12h)

Quarta-feira (15): – 1.635.291 pessoas nascidas em fevereiro, março e abril, que receberão via poupança digital da Caixa

Quinta-feira (16): – 2.282.321 pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto, que receberão pela poupança digital da Caixa