Auxílio emergencial: Caixa paga R$ 600 para 1,7 milhão de informais nesta quinta

Nesta quinta-feira, 30 de junho, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. O valor vai ser pago para nada menos que 1,7 milhão de pessoas que se inscreveram através do aplicativo “Caixa Auxílio Emergencial” ou pelo site oficial.

O lote de pagamentos é destinado aos microempreendedores individuais (MEIs), contribuintes individuais do INSS e informais que não tinham nenhum cadastro no governo federal.

Os beneficiários deste grupo que têm direito ao auxílio, segundo informações da Caixa, vão receber R$ 1,1 bilhão. Deste total, R$ 920 milhões serão creditados em contas da Caixa e R$ 211 milhões em contas de outros bancos.

Além disso, nesta quinta-feira vão ser pagos o auxílio para 1,9 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família.

Pagamento do auxílio de R$600

Desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 46,2 milhões de brasileiros. São R$ 32,8 bilhões no total. As informações foram passadas pelo banco na manhã da última quarta, 29.

Até o momento, 49,2 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, através do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

Saiba como é feita a análise dos trabalhadores e o que pode levar à exclusão

Saiba como regularizar o CPF

O site oficial de cadastros, o “auxilio.caixa.gov.br”, já superou a marca de 464,2 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 98,1 milhões de ligações. Além disso, já foram feitos:

67,5 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial Caixa

64,7 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem (para movimentação da poupança digital).

A Caixa divulgou três calendários diferente para pagamentos do auxílio emergencial:

um deles é para quem se cadastrou para receber o Auxílio Emergencial via aplicativo ou do site;

um segundo para os beneficiários que recebem o Bolsa Família; e

um terceiro para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família.

Veja o calendário de saques (por grupo de beneficiários do auxílio)

1. Inscritos no aplicativo e site

A primeira parcela para os inscritos no aplicativo e site foi iniciada no dia 14 de abril. Os pagamentos são feitos em até cinco dias úteis após o cadastro.

A segunda parcela, chegou a ser antecipada, mas o Governo voltou atrás. O calendário original previa o pagamento nas seguintes datas:

Segunda-feira – 27 de abril : vai sacar quem nasceu em janeiro, fevereiro e março

: vai sacar quem nasceu em janeiro, fevereiro e março Terça-feira – 28 de abril : vai sacar quem nasceu em abril, maio e junho

: vai sacar quem nasceu em abril, maio e junho Quarta-feira – 29 de abril : vai sacar quem nasceu em julho, agosto e setembro

: vai sacar quem nasceu em julho, agosto e setembro Quinta-feira – 30 de abril: vai sacar quem nasceu em outubro, novembro e dezembro

A terceira e última parcela do auxílio, conforme o calendário inicial, será paga em maio:

26 de maio para nascidos de janeiro a março

para nascidos de janeiro a março 27 de maio para nascidos de abril a junho

para nascidos de abril a junho 28 de maio para nascidos de julho a setembro

para nascidos de julho a setembro 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro

2. Quem recebe o Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família vão receber nas mesmas datas e da mesma forma em que recebem esse benefício.

A primeira parcela do Auxílio Emergencial já foi paga àqueles cujo último dígito do NIS é igual a 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, 7 e 8. Os demais seguem o calendário:

Quarta-feira (29): – 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9

– 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9 Quinta-feira (30): – 1.918.047 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0

Segunda parcela: últimos dez dias úteis de maio

Terceira parcela: últimos dez dias úteis de junho

3. Para os cadastrados no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família

A primeira parcela deste grupo foi creditada entre os dias 14 e 17 de abril. Outros 1,2 milhão de beneficiários cujos cadastros foram validados pelo Dataprev no último domingo receberam a partir do dia 22 de abril.