Avaliação do Snaptube: Vamos Descobrir se Este Aplicativo Gratuito para Baixar Vídeos no Android Vale a Pena

Semana passada, eu assisti um vídeo enquanto navegava no YouTube e quis salvá-lo no meu celular. Embora o YouTube tenha um recurso para salvar vídeos que podem ser assistidos offline, só podemos acessar este conteúdo por meio do aplicativo. Já que o recurso nativo do YouTube não foi suficiente para atender às minhas necessidades, eu precisei buscar outra ferramenta e encontrei o Snaptube.

Se você também está passando por algo parecido, então você deve ter ouvido falar do Snaptube também. O aplicativo afirma que é uma das opções mais fáceis e seguras para baixar vídeos (e outros conteúdos) de diferentes fontes. Sem mais delongas, eu decidi experimentar o Snaptube e decidi escrever esta resenha do aplicativo para vocês.

O que é o Snaptube e quais seus principais recursos?

Se você não experimentou o Snaptube no passado, deixe-me rapidamente discutir as principais funções do aplicativo. Idealmente, ele é um aplicativo para Android gratuito que pode ajudar você a baixar vídeos, canções e outros conteúdos de mídia de diferentes lugares. Isto é porque o aplicativo possui plataformas variadas integradas em um só lugar. Portanto, usuários não precisam acessar aplicativos diferentes e podem obter todo o conteúdo necessário em um só lugar.

Você pode encontrar uma grande variedade de plataformas de vídeo e sociais no Snaptube como YouTube, Facebook , Instagram, Twitter etc.

, Instagram, Twitter etc. Os usuários podem baixar vídeos diretamente em seus dispositivos Android sem pagar nada, já que o aplicativo é 100% gratuito.

O aplicativo também fornece opções para baixar vídeos em resoluções e formatos diferentes. Ele também inclui resoluções otimizadas ou de alta qualidade, como 4K, 2K e 1080p.

Além dos vídeos, os usuários também podem baixar arquivos em MP3 de suas canções favoritas de várias fontes disponíveis.

O aplicativo é compatível com todos os principais celulares Android e não precisa de root.

Observação Importante

Antes, esteja ciente de que o Snaptube não está disponível na Play Store. Isto é porque ele permite o download de vídeos do YouTube, o que não é aceito pelo Google no momento. Portanto, você teria que baixar o Snaptube de seu site ou qualquer outra fonte terceirizada (como Uptodown ou Aptoide).

Como Baixar Vídeos Utilizando o Snaptube?

Eu utilize o Snaptube semana passada pela primeira vez, mas não tive nenhum problema com ele. A única coisa que eu precisei fazer foi em relação à instalação do aplicativo no meu celular. Uma vez que isto foi feito, eu pude baixar vídeos do Facebook, YouTube e até mesmo do Instagram. Bem, para utilizar o Snaptube no seu Android, você pode seguir estes passos.

Passo 1: Baixe o Snaptube em seu Android

Como o Snaptube não está disponível na Play Store, você precisa ir às Configurações do seu celular e em Segurança. Ative a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Não se preocupe – ele não danificará seu celular, apenas deixará que você instale aplicativos de terceiros. Você pode desativar esta opção depois se quiser.

Agora, vá ao site oficial do Snaptube e clique no botão de download para salvar seu arquivo APK. Clique no arquivo APK e dê a permissão ao seu navegador para instalar o Snaptube no seu celular.

Passo 2: Busque qualquer conteúdo para baixar

Após instalar o Snaptube, você pode buscar qualquer vídeo ou áudio para baixar. Se quiser, você pode diretamente clicar na plataforma de sua escolha na página inicial do Snaptube e navegar por ela. Se você buscar vídeos ao inserir palavras-chave em sua barra de buscas, então ele automaticamente mostrará resultados do YouTube. Você também pode visitar qualquer outra fonte e colar sua URL no Snaptube.

Passo 3: Baixe o vídeo em seu formato preferido

Uma vez que você obtiver os resultados relevantes, apenas clique no ícone de vídeo para reproduzi-lo no seu aplicativo. Para salvar o arquivo, clique no ícone de download, que você pode encontrar na parte inferior da tela.

Ele então dará opções para formatos e tamanhos de arquivos diferentes para o conteúdo que você deseja baixar. Apenas confirme sua escolha e espere um pouco até o vídeo ser baixado no formato desejado.

Aí está! Ao seguir estes simples passos, qualquer um pode utilizar o Snaptube para obter seus vídeos favoritos no celular. Após baixar o vídeo, você poderá encontrá-lo na biblioteca do Snaptube ou na galeria do seu celular. Eu segui o mesmo processo e já baixei meus vídeos favoritos utilizando o Snaptube.

Bem, esta foi minha experiência utilizando este aplicativo para baixar vídeos, e eu ainda o estou utilizando. Se quiser, você pode experimentar este aplicativo gratuito para Android e conte-me sua opinião!