Avança na FIFA o plano de mudar o limite de idade para o futebol nas Olimpíadas de Tóquio

​O que parecia apenas um plano abstrato vem se tornando cada vez mais real. A FIFA de fato pode aumentar o limite de idade para o torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos adiados para 2021, em Tóquio, com o intuito de acolher também os atletas de 24 anos (o usual é 23). A recomendação partiu do órgão governamental responsável pelas Olimpíadas, em virtude de toda a questão do coronavírus.

A ideia é de que jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 1997 tendem a poder jogar, de acordo com informações trazidas pela ​BBC. A decisão, no entanto, ainda está para ser aprovada pelos chamado Bureau da FIFA. Trata-se de uma versão reduzida do Conselho de Decisão da entidade. O torneio deve começar antes da cerimônia de abertura, marcada para 23 de julho de 2021. Três jogadores com idade acima de idade ainda poderão ser selecionados para cada nação.

Apesar da movimentação em torno da regra envolvendo os homens, o mesmo não se aplica ao futebol feminino. Isso porque, quanto às mulheres, não há o limite de idade. Enquanto isso, a FIFA também recomendou a suspensão de todos os compromissos de seleções, sejam masculinos ou femininos, programados para junho de 2020 por causa da pandemia.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.