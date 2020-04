Avenida Brasil registra recorde de audiência em São Paulo

Esta semana já está sendo de ainda mais sucesso, quando se trata de Avenida Brasil, folhetim que está sendo reprisado, no Vale a Pena Ver de Novo, programa da Rede Globo.



Na última segunda-feira (20), por exemplo, a novela registrou recorde de audiência no famoso quadro global às segundas-feiras, em São Paulo, com 26 pontos e 44% de participação.



Esse índice não era superado desde 2007, com Chocolate com Pimenta, que bateu 28 pontos de audiência.



Já no Rio de Janeiro, na mesma data, Avenida Brasil conquistou 28 pontos de audiência e 50% de participação.



A história da novela de sucesso gira em torno da protagonista Nina/Rita (Débora Falabella), que passa boa parte dos capítulos tentando se vingar da vilã Carminha (Adriana Esteves), que foi a responsável por abandona-la no lixão.



Em meio a todo este processo, Nina ainda tem que lidar com o imenso amor que sente, por Jorginho (Cauã Reymond), após os dois, que passaram a infância toda juntos, se reencontrarem, depois de muito tempo.



Ao ser exibido, pela primeira vez, o último capítulo do folhetim fez com que muitos brasileiros literalmente parassem, para conferir qual seria o grande desfecho de toda esta movimentada e eletrizante trama.



Memes da vilã Carminha



A trama que parou o Brasil em 2012, Avenida Brasil, está em sua reta final no Vale a Pena Ver de Novo. O público que se acostumou com as peripécias de Leleco (Marcos Caruso), as armações do malandro Max (Marcello Novaes), os planos de vingança de Nina (Débora Falabella) e companhia, já está se sentindo órfão de uma boa treta em família!



E o que dizer de Carminha (Adriana Esteves), a mais maquiavélica de todas as vilãs da teledramaturgia brasileira? Vocês se recordam o final surpreendente que ela terá, né?



Enquanto o fim não chega, separamos os melhores memes da explosiva mãe de Jorginho (Cauã Reymond), que fez muita maldade, é verdade, mas a web gargalhou com suas caras e bocas em cenas dramáticas.



