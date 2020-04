Babu, do BBB, vê imagens dos títulos do Flamengo e se emociona em reportagem

Torcedor declarado e fanático do Flamengo, Babu Santana ainda está se acostumando à nova vida pós-Big Brother. A repercussão de sua trajetória dentro do programa e os milhões de fãs que angariou ainda são uma novidade para o ator. Assim como os títulos mais recentes do Rubro-Negro em 2020.

Por estar confinado na casa desde janeiro, o brother não tinha conhecimento sequer de que Gabigol havia permanecido na Gávea (muito menos que o atacante virou um torcedor leal dele na competição). As conquistas da Supercopa do Brasil, da Recopa e da Taça Guanabara também não eram de seu conhecimento. E foi pensando nisso que a equipe do Esporte Espetacular o convidou para mostrar todas essas imagens numa reportagem que vai ao ar no próximo domingo, dia 3 de maio.

Segundo a coluna da jornalista Patrícia Kogut, de O Globo, durante as gravações o ator não se conteve e não escondeu sua emoção por estar tendo a oportunidade de ver o time de seu coração levando mais troféus. Apaixonado por futebol, Babu sempre mencionava o Fla quando podia. Não por acaso, conquistou tantos fãs que nutrem a mesma paixão, seja pelo Rubro-Negro ou pelo esporte mais amado do mundo.