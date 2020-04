Babu é elogiado por Ana Maria no Encontro: ‘Está de parabéns’

Babu foi o primeiro BBB que foi ao vivo no programa Encontro, já que Ivy e Mari Gonzalez conversaram apenas virtualmente após a eliminação. E, de quebra, ele conseguiu conversar com Projota e recebeu elogios de Ana Maria Braga.



O ator foi praticamente o chef de cozinha em várias refeições na casa, tanto na Xepa, quanto no VIP e a apresentadora gostou muito do que viu.



“Você fazia muito bem, viu, Babu? Está de parabéns. Estava representando oficialmente a cozinha lá no ‘Big Brother’”, disse Ana Maria.



O ator ainda afirmou que gosta muito de cozinhar: “É o hobby predileto. Com receita, faço quase tudo”.



Ao falar sobre a amizade com Prior, Babu revelou como aconteceu a aproximação entre eles e que o tem como amigo fora da casa.



“Eu decidi ficar aberto a compreender eles (Prior e Lucas). E por que não uma estratégia de jogo? Porque queria estar sozinho, pensei em um momento em ser um lobo solitário, mas vi que as somas não e pensei: ‘por que não ter dois votos em mim?’. Eu entendo as queixas das pessoas sobre eles, mas queria entender eles. Eles me aceitaram do jeito que eu sou, continuei dando esporro neles, e não era agressão. No final, o Prior estava até vendo a questão do garfo”, disse.



Um fato que chamou muito a atenção é que as dancinhas de Babu ficaram muito conhecidas aqui fora e ele revelou os motivos das coreografias.



“Eu dançava sempre que tocava um James Brown. Estava me divertindo. Falei: ‘já que estou segundo essa pressão e está rolando essa musiquinha, vou embarcar’. Eu adoro dançar. Eu tinha reprimido isso porque me sentia gordo”.



Em uma das cenas de dança, Babu apareceu fumando um cigarro, inclusive, e contou que vai tentar parar com o vício.



“Eu fumava um maço de cigarro por dia. No Big Brother, tive uma redução para a metade. Hoje só fumei uns 4 ou 5 cigarros. A ideia é reduzir e quando acabar essa euforia vou partir para um tratamento antitabagismo”, afirmou.



