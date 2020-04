Babu e Prior são os BBB’s mais comentados do BBB20

O BBB20 foi um sucesso absoluto no Brasil e na internet. Desde sua faz primeira apresentação em 21 de janeiro até a final do reality, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (28), onde Thelma se sagrou campeã, foram mais de 271,4 milhões de Tweets globalmente sobre o #BBB20.



Ex-BBB Felipe Prior diz ter sido vítima de golpe financeiro



Para se ter uma noção do tamanho disso, essa quantida é equivalente a mais de dez vezes o número da edição de 2019 do programa, que totalizou 23,2 milhões de Tweets.



BBB20: Ícaro Silva surge nu na web após Thelma vencer



Considerando toda a temporada, o ator Babu Santana foi o participante mais comentado da edição na plataforma, seguido por Felipe Prior. A cantora Manu Gavassi também ficou em terceiro por aqui, com Gizelly ficando na quarta colocação e a influencer Rafa Kalimann completando o top 5.



BBB20: Rafa Kalimann surge com Manu e Thelma: ‘Nossa campeã’



O maior volume de conversas na plataforma aconteceu na final da temporada com a vitória de Thelma. A eliminação de Felipe Prior, durante o paredão histórico entre ele Manu Gavassi e Mari Gonzalez foi o segundo momento de pico de comentários no Twitter, com mais de 14 milhões de Tweets.



Thelma revela o que vai fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão



Confira o ranking dos 15 participantes mais comentados do #BBB20:



Confira o ranking dos 5 momentos mais comentados do #BBB20:



Final com vitória de Thelma

Eliminação de Felipe Prior

Formação do paredão entre Flayslane, Babu e Marcela

Formação do paredão entre Manu, Felipe Prior e Mari Gonzalez

Formação do paredão entre Gizelly, Babu e Mari Gonzalez



Thelma dispara: ‘Não me arrependo da união com Manu e Rafa’