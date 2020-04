Babu faz sua dancinha em live: ‘Paguei mico pela Anitta’

Anitta não escondeu que estava torcendo para Babu Santana vencer o Big Brother Brasil 20 e, mesmo que isso não tenha acontecido, ela continua na maior torcida pelo brother na vida real.



A cantora inclusive começou a seguir o ator nas redes sociais e chegou a acompanhar a live que ele fez na última terça-feira (28).



Como ela adorou a famosa dancinha que Babu fez no confinamento e que virou meme, sendo reproduzida até pelo jogador Gabigol em comemoração a um de seus gols, ela pediu para que ele fizesse a coreografia novamente.



O ex-brother prontamente acatou o desejo de Anitta e dançou ao som de Michael Jackson durante a transmissão ao vivo, fazendo passo a passo todos os movimentos.



“Paguei mico por você, Anitta”, brincou Babu, que já está todo amigo de famosos. Arrasou!







Babu comemorou a vitória de Thelma no BBB20



Babu foi o quarto colocado no Big Brother Brasil 20, sendo o último eliminado antes da Grande Final. Mesmo assim, ele ficou muito feliz com quem ganhou o programa.



Thelma foi a grande campeã da edição e o ator comemorou muito a vitória da amiga. Apesar de eles não terem sido do mesmo grupo em grande parte do jogo, ainda assim eles nunca votavam um no outro por questão de representatividade e luta.



Em entrevista posterior, o ator afirmou que estava muito feliz com o resultado e que ‘apostou certo’.



“Eu não ganhei, mas acertei na minha aposta, porque eu falei que em você eu não votava. E o Brasil foi nesse bonde. Eu não puxei bonde porque você é a pessoa que tinha que ganhar. Uma mulher preta, médica, maravilhosa. Te amo, minha amiga. Parabéns. Representatividade total”, disse ele.



Thelma ficou muito contente com a fala do amigo e contou que guardou no coração uma frase que ele disse dentro do confinamento.



“Babu, você não tem noção do que representa para mim. Não me arrependo um segundo de ter ficado ao seu lado. Você me ensinou muito quando você falou que eu sirvo de exemplo para sua filha que quer ser médica. O que a gente viveu ali dentro, vai ser para sempre”, falou ela, devolvendo o elogio e a mensagem de carinho.