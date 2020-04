Babu Santana celebra conquista com bolo do Flamengo

Babu Santana não ganhou o Big Brother Brasil 20, mas ganhou uma torcida gigante na vida real. No Instagram, o ator bateu a marca de 6,5 milhões de seguidores.



Para celebrar esse momento, ele recebeu um bolo especial feito pela sogra de sua filha, Laura. O doce tinha as cores do Flamengo, seu time do coração, e o apelido Babu Paizão. Que fofura!



Babu faz sua dancinha em live: ‘Paguei mico pela Anitta’



Quem compartilhou as fotos foi a namorada do brother, Tatiane Melo, que mostrou detalhes da sobremesa toda caprichada, feita com morangos e chocolate, parecendo deliciosa, e também aproveitou a ocasião para agradecer pelo carinho.



Babu, é claro, também amou a surpresa e até posou segurando o prato e fingindo que ia abocanhar ele inteiro, mostrando todo seu bom humor de sempre.



Vitória de Thelma e reconhecimento de Babu mudam a estética do BBB















BBB20 bate recorde de audiência na final. Veja!







Babu Santana mata a saudade dos filhos



E Babu é um paizão mesmo! Não é só o apelido que diz isso dele, mas também suas ações com os filhos comprovam e fazem jus a ele.



Já no Big Brother Brasil 20, o ator sempre falava dos herdeiros Carlos, Laura e Pinah, com muito carinho. Logo que saiu do confinamento, então, foi matar essa saudade que estava invadindo seu peito durante os quase três meses de confinamento.



No dia seguinte à eliminação, o paizão mostrou seus dotes culinários mais uma vez e o trio recebeu um mimo especial do artista.



“Bora para batalha? Primeira missão: Fazer café para os meus filhos! Estava com saudades”, disse ele em seu Instagram.







Órfão de BBB? Confira lista de outros reality shows