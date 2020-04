Babu Santana vira personagem de podcast apresentado por Felipe Solari

Apresentado por Felipe Solari, o podcast Wikipod terá como pauta nesta quinta-feira (23) a trajetória de Babu Santana, participante do Big Brother Brasil 2020.



O objetivo do episódio é abordar desde a infância do ator carioca, em uma comunidade no Rio de Janeiro, até a sua chegada às televisões do Brasil.



Nascido no Morro do Vidigal, comunidade situada entre os luxuosos bairros de Leblon e São Conrado, o interesse de Babu pelas artes começou quando pequeno, enquanto acompanhava o pai em sua jornada de trabalho no Teatro Fênix. Dessa forma, o artista se interessou pela dramaturgia e descobriu o talento para o trabalho.



No entanto, antes de começar nos palcos, ele fez um pouquinho de tudo, desde vendedor em praia a eletricista e até mesmo aderecista de escola de samba. Chamdo Alexandre na certidão de Nascimento, Babu também participou do projeto Nós do Morro, iniciativa de inclusão cultural que projetou vários artistas de diversas favelas cariocas aos palcos e telas brasileiros.



Dono do papel de Tim Maia na cinebiografia do cantor feita em 2014, Babu Santana ainda segue como um dos semifinalistas do BBB20 e é um dos favoritos do público a levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.



Produzido pela Pod360, o Wikipod vai ao ar todas as quintas-feiras. Para acompanhar esses e futuros episódios, basta acessar qualquer plataforma de streaming de áudio.



