Baby Léo, filho de Marília Mendonça, revela toda a fofura

Aos 4 meses de vida, Léo, filho de Marília Mendonça, é um encanto em pessoa! O bebê, fruto do relacionamento da cantora com o compositor Murilo Huff, deixou os seguidores da mamãe em “alerta de fofura máxima” na noite de quarta-feira (29). Isso porque a artista goiana postou uma foto do pequeno, apoiado em um travesseiro, atento à câmera.



Na legenda, ela cita um trecho da música Cria, de Maria Rita.



“Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão… Fala sério”, escreveu a cantora.



O paizão comentou, em tom de brincadeira.



“De onde ele puxou essa cabecinha?”



Amigos famosos deixaram seus recados.



“Oh, meu Deus! Xará lindo!”, escreveu Léo Santana.



“Ah, meu Deus!”, suspirou Eliana.



“Meu Deus, cresceu muito!”, destacou Ana Paula Renault.



“Oh, meu Deus, que coisa linda”, elogiou Gusttavo Lima.







Cantora é citada no The New York Times e na Reuters



O sucesso de Marília Mendonça ganhou destaque em artigos publicados na quarta-feira (29), sobre a febres das lives de artistas sertanejos aqui no Brasil.



Nos dois veículos de imprensa, é uma fala da rainha da sofrência que dá tom ao texto.



“Chamando todo o rebanho! Nossa transmissão ao vivo está prestes a começar “.



No NYT, ainda é citado que Marília ocupa o topo das lives, com a marca de 3,3 milhões de acessos simultâneos.