Balbuena no Corinthians? Sai Tiago, entra Mano Menezes?

​O futebol parou em quase todo o mundo. Clubes interromperam os treinamentos e campeonatos não têm data de retorno. Tudo por conta da pandemia de coronavírus no planeta. Porém, as especulações de transferências no mercado da bola não cessou! E no Corinthians não é diferente. Então veja a última atualização sobre reforços no Timão:

Mano Menezes?

Paulo Vinícius Coelho postou em sua coluna no GloboEsporte.com que Mano Menezes recebeu sondagens do Corinthians. A informação já havia sido divulgado por Juca Kfouri. Segundo PVC, o Timão teria entrado em contato com Mano, mas sem fazer oferta. O treinador, então, teria dito que era melhor para o time manter Tiago Nunes no cargo.

Além dos resultados negativos dentro de campo, Tiago pode ter desagradado a diretoria por declarações dadas à imprensa, como as orientações sobre as categorias de base e as reclamações relacionadas ao CIFUT (Centro de Inteligência de Futebol). Porém, no momento, não há nenhuma confirmação de um movimento real de demissão do treinador.

Após receber sondagens do Corinthians, segundo BLOG DO PVC, Mano Menezes “sugere” ao clube do Parque São Jorge, que o melhor caminho a seguir é a permanência de Tiago Nunes até o final do ano. No mínimo curioso! pic.twitter.com/zfkhKwy15t — BRENO ESPORTE (@brenoesporteTV) April 22, 2020

Balbuena?

O nome do paraguaio Balbuena, com boa passagem no Timão de 2016 a 2018, também ganhou força nos últimos dias. Atualmente no West Ham, alguns perfis noticiaram o interesse na vinda do zagueiro. Porém, não há possibilidade alguma de negociação. Balbuena pretende seguir na Europa e não deve voltar ao Brasil.

INFORMAÇÃO👇 Acabo de conversar com um dos empresários do Balbuena. Pelo papo, não existe nenhuma chance do paraguaio retornar ao Corinthians neste momento! Perguntei se o West Ham aceitou liberar o atleta. A resposta: “Você está falando sério ou é uma brincadeira?” 🔍🧐 — João Paulo Cappellanes (@capelareal) April 21, 2020

E o Jô?

O nome de ​Jô também foi ventilado no Corinthians. Não é de hoje que o Timão espera pelo atacante. Na verdade, desde o final de 2017 quando acertou sua ida ao Nagoya Grampus. O que pesa a favor do Timão e a suposta má relação do jogador com o técnico da equipe. Porém, provavelmente, o negócio só pode se desenrolar após a pandemia.

Veja também a situação de ​Keno e Roger Guedes, mais dois reforços que foram ligados ao Corinthians.

Siga nossa página no Instagram e fique por dentro de novidades: @falandodesccp