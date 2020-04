Banco Inter e São Paulo renovam parceria e anunciam novo acordo

​Na última quinta-feira (9), o Banco Inter (BIDI 11) a renovação da parceira com o ​São Paulo até o fim do mandato da gestão atual. O banco, que patrocina o clube paulista há três anos, está investindo em grandes ações de engajamento, sorteio de camisas e ingressos, e produtos com remuneração vinculada a performance.

“Desde o início do contrato, procuramos estabelecer uma relação que fosse muito além da exposição na camisa. Queríamos uma relação de parceria, oferecendo benefícios para o clube e para a torcida”, declara João Vitor Menin, CEO do Banco Inter.

Desde 2017, várias iniciativas foram realizadas, a fim de reforçar o vínculo com o torcedor(a) são paulino. Um dos projetos feito pelo banco de maior destaque é a conta digital exclusiva, que integra 500 mil correntistas. A ação oferece ao clube paulista 50% do resultado gerado pelas compras feitas com o Cartão Morumbi.