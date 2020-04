Bárbara Evans vai fazer cirurgia de emergência na quarentena

Na última quarta-feira (29), Bárbara Evans usou o Instagram Stories para revelar aos fãs que vai fazer uma cirurgia de emergência nesta quarentena. A modelo revelou que vai precisar retirar um cisto no ovário, após um tratamento para diminuí-lo não ter dado muito certo.



“Não é tumor, nada maligno. Mas fiz um tratamento durante 6 meses, mais ou menos, e o cisto não diminuiu. Eu sinto muitas dores. É um cisto simples, mas não sabemos porque ele não diminuiu com o tratamento. Como ele é grande, corre o risco de torção do ovário e posso perder o ovário, junto com um monte de sonhos”, disse, lembrando que fez uma série de exames no ano passado.



Bárbara contou que até tinha esquecido do cisto, já que é algo que a acompanha há alguns anos, desde que ela era mais jovem.



“Nem fiquei com aquilo na cabeça. Nunca mais ouvi falar desse cisto. Fui em outras ginecologistas e ele não tinha mais aparecido”, explicou Bárbara.



Por fim, a loira fez um alerta para as fãs sempre fazerem exames periódicos para saber se está tudo bem.



“De primeiro, fiquei muito apavorada. Mas sei que estou em boas mãos e vai ficar tudo bem”, disse.



