Barça e City estudam troca-troca de laterais; circunstâncias facilitam negociação

​E não é que pode pintar um troca-troca de peso no futebol europeu na próxima janela de transferências? O jornal britânico ​The Telegraph noticia que Barcelona e Manchester City estudam uma negociação envolvendo, respectivamente, os laterais-direitos Nélson Semedo e João Cancelo, ambos portugueses.

Semedo tem contrato com o Barça até 30 de junho de 2022. Recentemente, o clube vinha tratando da renovação do vínculo, mas o processo se estagnou. A possível troca pode ter relação com isso. Sendo assim, o desejo atual do clube é colocar o atleta em alguma transação para, logo ali na frente, não ter que vendê-lo por um preço aquém do desejado. Além disso, conseguiria também um nome que possa corresponder dentro das quatro linhas.

Cancelo, por sua vez, foi contratado pelo City com compromisso até a metade de 2025, mas possui semelhanças com o compatriota. Os dois, por exemplo, são agenciados por Jorge Mendes, um dos principais empresários do mundo, o que poderia facilitar o negócio. Sem contar que, em seus times atuais, não conseguem uma regularidade entre os titulares. Buscar novos ares talvez seja a saída para darem um salto na carreira e mostrarem um melhor futebol.

