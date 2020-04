Barcelona estabelece preço por Coutinho e não deve flexibilizar ; meia é cotado para voltar à Premier League

Vai ou fica? Philipe Coutinho não funcionou no Barcelona, no entanto, o clube não pretende se desfazer facilmente da maior contratação de sua história. Desta forma, o craque brasileiro vê seu futuro em aberto e várias possibilidades baterem na porta.

Atualmente, o meia-atacante defende o Bayern de Munique, por empréstimo, e tem ido bem (até a suspensão do futebol), mas dificilmente os bávaros vão pagar os 120 milhões de euros (cerca de R$ 715 mi) para segurarem permanentemente o camisa 10.

FC Schalke 04 v FC Bayern Muenchen – DFB Cup

Com sua estada ‘comprometida’ em Munique, Coutinho deve retornar para a Catalunha no final da temporada e assim vai ter dois caminhos: seguir na equipe de Quique Setién ou ser negociado em definitivo. Recentemente, o treinador disse que não teria problemas em manter o meia, no entanto, rumores apontam interesse do ‘10’ em retornar à Premier League.

Kia Joorabchian, representante de Coutinho, tem bons contatos na Inglaterra e vê vários clubes interessados no brasileiro. Até o momento, Chelsea, Tottenham, Leicester, Everton e Newcastle United mostraram admiração pelo futebol do meia. Contudo, o Barça ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador.

Para além da ‘incerteza’, o único ponto claro da relação Barcelona e Coutinho é o que indica o objetivo nítido do clube em recuperar o dinheiro investido – ou boa parte dele, considerando que o valor de mercado do brasileiro caiu. Desta forma, os interessados vão ter que colocar bem mais do que vontade para contar com os talentos do meia-atacante.