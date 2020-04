Barcelona estuda trocar Arthur por jogador do Tottenham, diz jornal

​Inquestionável na Seleção Brasileira de Tite, Arthur pode estar com os dias contados no Barcelona. Ao menos é o que aponta o jornal ‘Mundo Deportivo’, principal veículo esportivo da região da Catalunha.

Após um começo impressionante com a camisa blaugrana , o jovem volante caiu de rendimento e já não conta com o mesmo prestígio de outrora, a ponto da diretoria catalã cogitar envolvê-lo em uma troca com o Tottenham . De acordo com o periódico, o Barça estaria interessado em contar com o francês Tanguy Ndombelé para 2020/21 , considerado um atleta mais físico e tão técnico quanto Arthur.

Como destaca o ​UOL Esportes, Ndombelé esteve na mira do Barça antes de fechar com o time londrino. No entanto, o Lyon dificultou as tratativas e exigiu o zagueiro Umtiti em troca da liberação do jovem volante. O francês tem dois gols anotados na temporada, enquanto Arthur foi às redes quatro vezes pelo Barcelona em 2019/20.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.