Barcelona pode oferecer três jogadores ao PSG em investida por Neymar, diz jornal

Apesar de toda a instabilidade decorrente da pandemia de ​coronavírus que assola o mundo, as especulações de mercado seguem à toda, em especial no Velho Continente, onde a próxima janela de verão teoricamente acontecerá em junho. Novela que se arrasta pra mais de ano, o reencontro entre ​Neymar e Barcelona novamente aquece os noticiários esportivos, com um arranjo hipotético de negócio sendo apontado neste sábado (18) pela imprensa espanhola.

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o Barcelona está cogitando um movimento arrojado para garantir a contratação do brasileiro, mas não com cifras pesadas, e sim com jogadores envolvidos no negócio. A crise consequente à pandemia dificultará o clube catalão a chegar nas cifras que envolvem ​Neymar (€180/200 milhões), por isso, o clube catalão estuda inserir três atletas como compensação: os zagueiros Umtiti e Todibo, e o atacante Dembélé.

Os três jogadores franceses estão na lista de negociáveis do Barça para 2020/21 e agradam o Paris Saint-Germain, que busca atletas jovens para ‘oxigenar’ alguns setores envelhecidos de seu atual elenco, como a zaga. Umtiti, Todibo e Dembélé, juntos, estão avaliados em €96 milhões de acordo com o site ​Transfermarkt.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.