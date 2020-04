Barcelona quer trio da Série A italiana para se reforçar na defesa e no ataque

Antes da parada em virtude do coronavírus, muito já se falava a respeito da necessidade latente do ​Barcelona para se reforçar. Com um elenco pra lá de curto, Quique Setién assumiu o time precisando lidar com diversas carências, principalmente nos dois extremos do campo. ​Atualmente, o treinador conta com apenas três zagueiros (Piqué, Umtiti e Lenglet), o que ligou o sinal de alerta. A ideia é reforçar bastante o setor.

Para isso, o alvo parece ser o futebol italiano. Há alguns dias, o ​Corriere dello Sport informou que um dos nomes mais cotados é o de Luiz Felipe, zagueiro da Lazio, que mostra grande desempenho aos 22 anos e é monitorado por Éric Abidal há meses. Mas não para por aí. Nesta semana, a ​imprensa italiana noticiou também que outro defensor da Série A interessa ao Barça: Alessio Romagnoli, uma das peças fundamentais do Milan e nome costumeiro nas convocações da seleção italiana. Suas qualidades se encaixam no perfil procurado no Camp Nou, já que se trata de jogador experiente, sólido, rápido e com uma boa saída de bola. O preço (estimado em 50 milhões de euros) pode ser um impeditivo, é claro. Até porque, o clube tem planos também de ir com tudo para encorpar o setor ofensivo.

A expectativa ainda é de que nos próximos dias Lautaro Martínez volte à pauta de uma eventual negociação com a Inter de Milão. Uma troca não é descartada, já que Rakitic interessa ao time de Antonio Conte e pode ser envolvido no acordo. Vale dizer que, além do gasto com argentino, os blaugranas também estão atentos a outro país europeu, no caso a França, onde na verdade se encontra o grande sonho de consumo catalão para a temporada que vem. Neymar, é claro.