Base resolve! Saída de Aguilar abre espaço para ascensão de novo ‘Menino da Vila’

Como provamos com esse ​XI ideal de craques ​formados na ​Vila Belmiro, a base do Santos é, possivelmente, a mais forte do futebol brasileiro. Vivendo um momento complicado em suas finanças, o clube mais do que nunca precisa de seus jovens atletas, chamado que costuma ser atendido sempre em alto nível, vide o ‘badalado’ Kaio Jorge.

Com a negociação do colombiano ​Felipe Aguilar ao Athletico, o Peixe tem uma nova vaga em aberto em seu corpo de zagueiros. Esta deve ser preenchida pelo jovem Wagner Leonardo, ex-capitão do Sub-20 alvinegro que fez sua estreia profissional no ano passado, sob comando de Jorge Sampaoli. Alto, forte, técnico e polivalente – já atuou inúmeras vezes como volante e lateral-esquerdo -, o atleta deve se tornar a quarta opção da comissão técnica, atrás de Luan Peres, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe.

Zagueiros os Santos tem vários de qualidade Alex/Wagner Leonardo/Gabriel/Derick e o extra classe Kaíke Fernandez q é novo ainda Waly seu parceiro eu gostei também — Pedala Robinho (@dudutjsdf) March 4, 2020

Em entrevista concedida ao ​UOL Esportes, o jovem defensor afirmou estar preparado para as oportunidades que vierem a aparecer na temporada: “Eu acredito que as coisas acontecem no tempo de Deus. Tudo tem seu momento e a hora certa. A oportunidade virá, então, mato um leão por dia para estar o mais preparado possível para que eu possa corresponder à altura e dar muita alegria ao ​Santos, que o foi o clube que me formou”, afirmou.

Crédito da foto de cobertura: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

