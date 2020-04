Bayern de Munique encerra especulações e renova contrato de treinador alemão

O futebol pode estar ​paralisado momentaneamente, mas isso não significa dias de ‘marasmo’ para clubes e dirigentes. Nesta sexta (3), foi a vez do Bayern de Munique agitar os noticiários esportivos pelo mundo , oficializando um importante movimento de mercado pensando em seu futuro próximo.

Através de suas plataformas oficiais, o clube alemão anunciou a renovação contratual com seu atual treinador, Hans-Dieter Flick. Como destaca o ​Globoesporte, e le iniciou a temporada como auxiliar técnico fixo, assumiu o comando da equipe interinamente após a demissão de Niko Kovac e recolocou o Bayern nos trilhos, emplacando a expressiva marca de 18 vitórias em 21 partidas disputadas. Outra estatística espantosa do time sob seu comando é a ofensividade: 67 gols neste meio-tempo.