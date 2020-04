BBB 20: Babu fica no quase mais uma vez e diz que sofre com “síndrome de vascaíno”

​Com o Big Brother Brasil 20 em sua reta final, cada prova do líder virou não apenas uma decisão, mas uma questão de sobrevivência. Com apenas seis participantes dentro da casa, vencer uma disputa significa estar mais perto do pódio do reality show. Pois nesta quinta-feira, Babu mais uma vez ficou no quase.





Em uma prova que envolveu concentração e habilidade com as mãos, o carioca acabou em terceiro lugar, completando a tarefa em 194,62 segundos. À frente dele, ficaram Rafa (119,84 segundos) e Mari (93,77), a nova líder e única imunizada para o paredão que será formado na noite desta sexta. Com o resultado, o flamenguista Babu soltou a seguinte frase: “ Eu estou com síndrome de vascaíno, fui vice em umas 500 provas”, brincou.

“Eu to com síndrome de vascaíno, eu fui vice em umas 500 provas.” Kkkkkkkkk BABU EU TE ESCOLHI E TE ESCOLHERIA OUTRAS MIL VEZES pic.twitter.com/w9320x14M7 — bibi 🚗🐻 (@bianquinhahCRF) April 17, 2020

De fato, ele é o único participante restante no BBB que jamais ocupou a liderança, mas em diversas vezes ficou no “quase”. Semelhança ou não, a rivalidade no futebol carioca nos últimos anos tem feito os torcedores tirarem sarro com o ​Vasco da Gama , gerando o meme do “vice de novo”. E o ​Flamengo , claro, aproveita para se gabar.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.